На 14 януари честваме паметта на света равноапостолна Нина, просветителка на Грузия, и на преподобните отци, избити в Синай и Райто.

Света Нина (или Нино) е родена през III век в Кападокия, Източна Мала Азия, където живеели и много грузинци. Родителите й били християни и тя от малка била възпитана в християнската вяра. Дванадесетгодишна Нина заминала с родителите си за Йерусалим, където получила добро християнско образование. С голям интерес и успех изучавала и Свещеното Писание.

По-късно по Божие откровение заминала за Иверия (или Иберия, днешна Грузия), за да разпространява вярата в Иисус Христос. Проповедта й имала голям успех и много от жителите на онази страна станали християни, като били покръствани от свещениците, които придружавали проповедничката на новата вяра Нина. Постепенно тя стигнала до град Мцхета (на 20 километра северно от днешната столица Тбилиси).

Със силна вяра, настойчивост и смирение света Нина успяла да спечели за вярата хиляди грузинци, дори и владетеля цар Мириан. Така на границата на III и IV век била създадена Грузинската църква, а света Нина се почита като просветителка на Грузия. Тя починала в мир, в 335 г., припомня БТА.

Снимка: iStock

На слабо населения Синайски полуостров християнството проникнало в началото на ІV век чрез отшелниците, които търсели уединен живот далече от населени места. На свещената планина Хорив и в пустинята на Райто (разположена по източния бряг на Червено море край днешния египетски град Ел Тур) живеели много отшелници в строго подвижничество.

Към 312 г. над тридесет от тях били нападнати и избити от араби езичници. Години по-късно и в Синайския манастир били избити всичките четиридесет монаси. Между тях имало бележити подвижници, които проявили удивително мъжество и величаво християнско спокойствие при нападението на разбойническите орди. Оттогава Църквата ги почита като мъченици за вярата.

Имен ден празнуват Нина, Нино, Калчо, Адам.

Значение на имената на празнуващите днес

Нина и Нино - В някои култури това име се тълкува и като „мечтател“ или „огън“/„пламък“ (на базата на древни корени „Нин“, които се свързват с богиня на плодородието според народни тълкувания)

В някои култури това име се тълкува и като „мечтател“ или „огън“/„пламък“ (на базата на древни корени „Нин“, които се свързват с богиня на плодородието според народни тълкувания) Калчо - Името е с дълбоки корени в българската именна традиция. То е умалителна и гальовна форма, която с времето се е наложила като самостоятелно име. Счита се за производно на имената Калоян (от гръцки Kalos Ioannis - „Хубав Иван“) или Калин. Накратко означава „хубав“, „красив“ – директна препратка към етимологията на корена „кал“.

- Името е с дълбоки корени в българската именна традиция. То е умалителна и гальовна форма, която с времето се е наложила като самостоятелно име. Счита се за производно на имената Калоян (от гръцки Kalos Ioannis - „Хубав Иван“) или Калин. Накратко означава – директна препратка към етимологията на корена „кал“. Адам - Името е с древен еврейски произход и означава „човек“ или „човечество“. Свързано е с думата adamah (евр.) – „земя“ или „почва“, защото според Библията първият човек (Адам) е създаден от земята.

