Двама млади хора, преминали по два пъти през битката с рака, откриват любовта благодарение на общия си опит и взаимното разбиране. Лив Шоу и Сам се запознават още като тийнейджъри по време на събитие на благотворителна организация, а години по-късно пътищата им отново се пресичат и поставят началото на вдъхновяваща любовна история.

29-годишната Лив Шоу от Манчестър е преживяла рак два пъти и живее с рядко наследствено заболяване - синдром на Лу-Фраумени, което значително увеличава риска от развитие на различни видове онкологични заболявания.

Първа диагноза едва на 14 години

Когато е само на 14, Лив е диагностицирана с остеосарком — вид рак на костите. В резултат на заболяването се налага десният ѝ крак да бъде ампутиран над коляното.

Снимка: Facebook

Шест години по-късно, през 2020 г., докато следва в университет, тя получава втора тежка диагноза. След счупване на ребро лекарите откриват образувание, което впоследствие е отстранено оперативно. Този път не се налага допълнително лечение.

Последвалите генетични изследвания показват, че Лив има синдром на Ли-Фраумени. Заради повишения риск от рак на гърдата през 2023 г. тя взема трудното решение да се подложи на превантивна двойна мастектомия.

Среща, която променя живота ѝ

През всички изпитания до Лив е нейният съпруг Сам — също преживял два пъти онкологично заболяване. Двамата се запознават като тийнейджъри по време на конференция на британската благотворителна организация Teenage Cancer Trust, която подкрепя млади хора с рак.

Лив е на 16 години, когато вижда Сам за първи път. „Спомням си колко забавен беше — и все още е“, разказва тя.

Пътищата им се пресичат отново няколко години по-късно на друго събитие на организацията. И двамата участват в разговор за отношението към тялото след тежко лечение, а Сам се включва и в благотворително модно ревю, в което Лив вече участва. Именно тогава започват да излизат заедно.

„От този момент нататък никога не погледнахме назад“, споделя Лив.

„Сам беше моята опора“

Лив определя съпруга си като човека, който ѝ е помогнал да премине през най-тежките моменти.

„Сам беше моята опора по време на втората ми диагноза, а след това и когато разбрах, че имам синдром на Ли-Фраумени“, казва тя пред БиБиСи.

Снимка: Facebook

По думите ѝ той винаги успява да намери повод за смях и знае как да повдигне духа ѝ. Общият им опит им позволява да се разбират по начин, който малко хора биха могли. И двамата познават страха, несигурността и промените, които ракът оставя след себе си, но избират да градят съвместния си живот с чувство за хумор и надежда. През 2025 г. Лив и Сам сключват брак в Лас Вегас.

Живот с постоянен риск, но и с надежда

Днес Лив се стреми да живее възможно най-нормално, въпреки редовните медицински прегледи и постоянния риск от ново заболяване.

„Опитвам се да бъда позитивна и да запазя нормалността в ежедневието си. Но все още съм млада, а вече съм преминала през два различни вида рак“, споделя тя.

Лив се надява историята ѝ да привлече повече внимание към необходимостта от изследвания върху синдрома на Ли-Фраумени. В момента медицинските грижи за хората с това състояние са насочени основно към ранното откриване на рак, а не към предотвратяването му.

„Няма лечение за синдрома. Хора като мен спешно се нуждаят от начини за намаляване на риска“, казва тя.

Според Лив научните изследвания и даренията са от ключово значение за разработването на по-добри възможности за превенция и лечение.