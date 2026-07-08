Певицата Риана за пореден път доказа на хиляди фенове, че освен световна звезда е и добър човек с голямо сърце. Поп иконата разчувства цял свят с мил жест по време на среща със своя почитателка, която се бори с тежката диагноза рак.

Трогателната среща се случва в супермаркет в САЩ и е заснета като част от поредицата „Grocery Shopping with Rihanna“, водена от Джейсън Лий. Клипът бързо се разпространява в социалните мрежи и предизвика огромно вълнение и многобройни положителни реакции.

Една прегръдка, която стопля сърцето

Жената развълнувано се приближава до Риана с молба за снимка, като откровено признава, че се чувства некомфортно заради заболяването и външния си вид. „Изглеждам ужасно. Живея с рак. Може ли да си направим снимка?“,казва тя. В този момент изпълнителката без никакво колебание започва да успокоява разтревожената фенка и дори приятелски я прегръща, за да я накара да се по-чувства по-добре и да знае, че не е сама в това, което преживява.

По време на разговора жената споделя, че обикновено носи перука и показва на певицата своя снимка с нея. Именно тогава Риана отправя послание, което успява да развълнува фенове по цял свят. „Никога повече не се подценявай, когато срещаш някого. Ти си прекрасна точно такава, каквато си“, казва певицата на притеснената си почитателка.

Снимка: Jason Lee/Instagram

В края на срещата фенката признава, че думите на звездата категорично са я накарали да се почувства по-добре. Краткият разговор между двете бързо се превърна в един от най-коментираните моменти в социалните мрежи. Хиляди онлайн потребители похвалиха Риана за искреното й отношение, като мнозина отбелязаха, че подобни думи могат да имат огромно значение за човек и неговата вяра, когато преминава през такава тежка борба.