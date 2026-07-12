Износените съдове за готвене често все още заемат място в кухнята и то за неограничен период от време. Това никога не бива да се случва по няколко причини. Изцапаният ви тиган изглежда почти по същия начин, както преди шест месеца, и точно това е проблемът. Някои петна могат да се отмият за две минути, но други следи от употреба означават, че храната, която сервирате, вече не е толкова здравословна, колкото сте си мислили.

Разликата между тези две ситуации определя дали тенджерата ще остане в кухнята или ще се озове в кошчето за рециклиране.

Ръждата и тъмните петна почти никога не са причина за паника. Повърхностната ръжда и тъмните петна изглеждат тревожно, но обикновено са безобидни. Те са

причинени от изгоряла храна, капчици вода или продължителна употреба. Препарат за отстраняване на котлен камък ги премахва безследно и съдовете за готвене продължават да си вършат работата.

Знаците, които показват, че трябва да изхвърлите тигана или тенджерата

Изкривено дъно

Погледнете тенджерата отдолу. Ако клатушка леко, когато я поставите на масата, то дъното е изкривено. Най-честата причина е внезапна промяна в температурата - от свалянето на котлона до мивката. Металэт се свива неравномерно и се деформира трайно.

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Такъв тиган не е опасен, но готви лошо. Маслото се събира от едната страна, месото се готви неравномерно, а палачинките получават светли и тъмни зони. За да избегнете повтарянето на грешката, изчакайте съдовете да се охладят, преди да ги измиете. Термичният шок унищожава един добър тиган по-бързо от години употреба.

Повреденото незалепващо покритие

След като незалепващото покритие започне да се бели или драска, повреденият тиган трябва да напусне кухнята. Малки парченца от покритието попадат директно в храната и никакво почистване не може да поправи това.

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По-старите тигани често съдържаха PFOA, съединение, което вече не се използва в производството. Съвременните модели се произвеждат без PFOA, PFAS, олово и кадмий. Дори по-нов тиган трябва да се смени, след като покритието се наруши. Безопасните съставки не помагат, когато покритието вече се лющи.