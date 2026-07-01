Разливането на течности и петната от храна са напълно нормални при готвене. Особено дразнещо е обаче, когато нещо изкипи от тенджерата, попадне върху керамичния котлон и след това загори от топлината. За да премахнете такива упорити петна, можете да използвате просто домашно средство.

Конвенционалните методи за почистване на кухня често са недостатъчни, когато става въпрос за загорели петна по керамичен плот. За почистване на керамичен плот са необходими по-силни методи. Това не са химически почистващи препарати, а по-скоро често срещано домакинско средство, използвано от мнозина в кухнята.

Почистете керамичния плот бързо и лесно

Ако по керамичния ви плот има неприятни петна, които не се отстраняват лесно с вода, не е нужно да прибягвате до агресивни химикали. Едно просто средство, което повечето хора вероятно вече имат в кухнята си, ще свърши работа: лимонов сок. За да направите плота си отново блестящо чист, просто нанесете малко лимонов сок върху микрофибърна кърпа.

Докато бършете повърхността, можете от време на време да навлажнявате кърпата с малко лимонов сок – или просто да излеете сока директно върху котлона. За по-упорити петна можете да оставите сока да попие върху керамичния котлон за известно време. След като всички загорели остатъци изчезнат, избършете повърхността отново с малко топла вода – и сте готови.

За наистина упорити замърсявания може да се приготви паста от вода и сода бикарбонат. Смесете двете съставки, за да се образува паста. Нанесете сместа върху засегнатите места и я оставете да престои известно време. Накрая просто избършете и всичко ще бъде отново чисто.

Използване на лимонов сок в домакинството

Лимоновият сок има много приложения в дома – не само за почистване на керамични котлони. Той действа като естествен препарат за отстраняване на котлен камък и затова е отличен за премахване на котлен камък от чайници и кафемашини. Лимоновият сок може да направи чудеса и в банята, например, премахвайки замърсявания от ваната.

Как да си направим еко препарати за почистване - вижте във видеото.