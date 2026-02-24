Признайте си! Диванът ви е виждал всичко – от разлято сутрешно кафе до разсипани среднощни пуканки и мокри лапи на домашния любимец, нали?

След дълга работна седмица с лаптоп в скута е съвсем нормално любимото ви място за разпускане да не мирише точно на „алпийска свежест“. Добрата новина е, че няма нужда от скъпи препарати. Повечето тайни трикове за борба с миризмите вече са в кухненския ти шкаф.

Сода бикарбонат и забравяте за кучешката миризма

Тя може да бъде назована като „сух шампоан“ за мебели. Това е най-лесният трик. Поръсете обилно сода върху тапицерията и я оставете да престои поне 20 минути. Тя ще „изсмуче“ влагата и ароматите, след което просто минете с прахосмукачка.

Магията на оцета

Снимка: Canva

Спокойно, холът ви няма да мирише на туршия или вкиснала салата! Смесете 1 чаша бял оцет с 3 чаши вода и леко напръскайте дивана. Когато изсъхне, киселият аромат изчезва, отнасяйки със себе си и тежките миризми от дивана.

Слънце и чист въздух

Снимка: iStock

Ако е възможно, изнесете възглавниците на слънце. Слънчевата светлина е мощен естествен дезодорант, който буквално „изпича“ бактериите и плесента.

Силата на парата

Почистването с пара прониква дълбоко в тъканите и убива праховите частици. Идеално е за моментите, в които искате по-основно почистване на всичко вкъщи.

Как да се грижите за кожения диван

Снимка: iStock

Кожата е капризна. Избършете я с кърпа, напоена със сапун и вода, но внимавайте да не я намокрите твърде много. Използвайте омекотител за кожа – той запълва микропукнатините, в които иначе остават лошите миризми.

Как да предотвратите това диванът ви да се вмирише?

Калъфите и одеялата трябва да ви станат първи приятели. Ако имате деца или космати приятели, калъфите, които влизат в пералнята, са задължителни. Перете ги на всеки два-три месеца.

Ако имате деца или космати приятели, калъфите, които влизат в пералнята, са задължителни. Перете ги на всеки два-три месеца. Редовното чистене с прахосмукачка също помага. Веднъж седмично минавайте и под възглавниците на дивана. Така ще предотвратите втриването на трохи и прах в самата дамаска.

Веднъж седмично минавайте и под възглавниците на дивана. Така ще предотвратите втриването на трохи и прах в самата дамаска. Опитайте се да реагирате светкавично, когато нещо се разлее или падне по дивана. Не оставяйте петната от лате или инцидентите с чаша от любимата напитка да попият. Използвайте ензимни почистващи препарати – те не просто маскират, а буквално „изяждат“ молекулите на миризмата.

Не оставяйте петната от лате или инцидентите с чаша от любимата напитка да попият. Използвайте ензимни почистващи препарати – те не просто маскират, а буквално „изяждат“ молекулите на миризмата. Преместването на възглавниците също е решение. То пречи на натрупването на замърсявания само на едно място и пази формата на дивана по-дълго.

