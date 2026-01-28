Следите от мебели, маркер, пръски от мивка и други замърсявания могат да оцветят и замърсят стените, независимо от цвета на боята. Ако имате малки деца, стените вероятно изглеждат много по-замърсени, отколкото си мислите, особено в кухнята. Почистващата грижа може да включва и други задачи по дома, но знаете ли как да почистите стените си? Това е задача, за която вероятно не мислите често, но която може значително да подобри свежия и чист вид на дома.

Какво да направите - стъпка по стъпка

Най-добре е първо да използвате накрайник с мека четка на прахосмукачката, за да отстраните прах и отломки, след което да избършете стените с топла вода и мека кърпа. Почистваща гъба може да премахне белези, но тя представлява много фина абразивна повърхност, която може да отстрани горния слой боя. Може да не забележите веднага, но след това ще се види разлика между мястото и останалата стена. Вместо това е добре да използвате мека и фина кърпа.

Колко често трябва да почиствате стените?

Почиствайте стените поне веднъж годишно, за да поддържате боята. Това обикновено се прави с мека кърпа и разтвор от мек сапун и вода, като имате предвид, че някои видове боя са по-устойчиви на петна и по-лесни за почистване. По-гланцови и по-издръжливи покрития могат да бъдат по-добър избор за жилища с деца.

Снимка: iStock

Какво ще ви е нужно

Мек сапун за съдове и топла вода.

Мека гъба.

Кърпи за почистване.

Кофа за смесване на разтвора.

Преди да започнете, изключете тока при контактите или ключовете, които ще почиствате.

Как да почистите стените

Сложете сухи кърпи по долната част на стената, за да уловят излишната вода.

Смесете 1 супена лъжица сапун в 4 чаши (около литър) вода в кофа.

С помощта на мека гъба нанесете разтвора върху стената и разтрийте замърсяванията.

Изплакнете със студена вода, като използвате чиста гъба.

Избършете излишната вода с чиста, суха кърпа.

Повтаряйте до пълно почистване.

Как да премахнете по-упорити петна от боядисани стени

След измиване на стените с разтвора или кърпите, ако има следи от маркери или други петна:

Изплакнете с чиста гъба и вода.

За упорити петна може да използвате смесица от паста от сода за хляб и паста за зъби. Нанесете я върху петното за около 10 минути, след което внимателно премахнете и изплакнете.

Бъдете внимателни с абразивни материали и силни химикали, особено ако боята ви е с по-матово покритие, тъй като те могат да повредят повърхността.

Независимо от метода, дръжте под ръка малко допълнителна боя за корекции, ако е необходимо.

