За първи път заедно в телевизионно студио се събраха предателите на първото издание на предаването "Traitors: Игра на предатели" в България. Въпреки че праведните победиха, е важно да разберем, че има граница между играта и живота.

Неве, Георги Янев, Бачорски и Мая разказаха повече за предизвикателствата около най-напрегнатата игра в студиото на "Тази събота", в ефира на bTV. Защо четиримата предатели, които видяхме на екраните, се провалиха?

Невена Бозукова, като актриса, сподели, че също е срещнала трудности да запази ролята си:

"Не трепнах тук (лицето) обаче сърцебиене имаше непрестанно! Това е най-голямото предизвикателство - да можеш използваш всичките качества, които притежаваш добре, за да можеш да излъжеш едни ангели."

Георги също разказа, че не му е било никак лесно да лъже, докато крие "нещо лошо в себе си". Мая смята, че е добре да избягаш от себе си:

"Трябва да влезеш в някакъв друг образ, за да можеш да се държиш нащрек, защото когато си себе си, прекалено много се отпускаш."

Даниел Бачорски разкри подробности за "самоубийството" си, като сподели, че това е била крайната му цел - да спечели доброто.

За изолацията, в която трябваше да бъдат участниците, Неве и Георги казаха, че не им се е отразила сериозно, поради причината, че не са прекарали толкова много време в предаването, както и че навън са ги чакали други предизвикателства. Мая сподели, че тези 12 дни са били стресови за нея, именно заради характера на играта, въпреки че е била в много по-дълги изолации.

Цялото интервю - вижте в следващото видео.

