Млада, откровена и видимо развълнувана – Елизабет Захариева гостува в студиото на „Тази събота“, за да представи най-новата си песен „Пак ще се погледнем“. Проектът вече предизвиква интерес не само с музиката си, но и с личната история, която стои зад него.

Песента е създадена по време на престижния творчески формат Sofia Songwriting Camp, в колаборация с Тино, дуото Молец и шведския продуцент Емил Ховмарк. Видеото към парчето включва и хореография от Димитър Георгиев – Джими, което допълва цялостната визия на проекта.

Елизабет не крие, че новата ѝ песен е изключително лична и носи силен емоционален заряд. По думите ѝ това е проект, който я е докоснал дълбоко и се отличава от всичко, което е правила досега.

Тя споделя, че трудно може да опише точно какво я е повлияло, но усещането е ясно:

„Това е най-емоционалната ми българска песен, която съм правила досега.“

Интересна част от разговора е и темата за погледите и човешките връзки – мотив, който присъства и във визуализацията на песента. На въпроса за вдъхновението зад тази идея, изпълнителката отговаря откровено, че всеки носи в себе си спомена за определени хора и моменти.

Подкрепа за DARA и „Евровизия“

В разговора естествено се стига и до темата за Евровизия, където Елизабет коментира и участието на своя колежка и приятелка DARA.

„Тя е огън, тя е емоция, тя е взрив.“

Тя допълва, че песента, с която DARA се представя, е напълно подходяща и носи силна енергия.

Освен новия сингъл, Елизабет разкрива, че я очаква активно лято, изпълнено с участия, нова музика и колаборации. Тя вече работи по нови проекти, които тепърва ще бъдат представени пред публиката.

Проектът е част от новата вълна млади български артисти, които все по-често работят в международни творчески лагери и колаборации. Sofia Songwriting Camp е сред форматите, които събират автори и продуценти от различни държави с цел създаване на нова поп и R&B музика за българския и европейския пазар.