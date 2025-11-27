ПРЕСТИЖ е сред водещите производители в хранително-вкусовата индустрия в България. Със своята дългогодишна история компанията съчетава традиции, иновации, отличен вкус и безкомпромисно качество. Като лидер на пазара във всички категории, в които оперира: бисквити, вафли и мини кейкове, ПРЕСТИЖ е компанията, която задава стандартите в индустрията и допринася за развитието на сладките категории на пазара.

Новата продуктова линия ПРЕСТИЖ Paradise е естествено продължение на мисията на компанията – да предлага на своите потребители продукти с отлично качество и съвършен баланс между вкус, текстура и истинско преживяване за сетивата.

ПРЕСТИЖ Paradise е покана да си подарим миг на удоволствие, в който времето спира

Вдъхновена от стремежа към съвършенство, серията е създадена в партньорство със световно признат италиански технолог в областта на сладките изделия. Комбинацията от дългогодишния опит на българския производител и финеса на италианската школа води до резултат, който действително заслужава името си – малко бягство към рая.

ПРЕСТИЖ Paradise е фюжън от фини какаови бисквити, кадифена шоколадова глазура и богат ароматен крем

Серията предлага три завладяващи варианта: крем шоколад, крем млечен карамел и крем лешник. Изискани аромати, нежни и балансирани вкусове с фина кремообразна текстура и хрупкава бисквитка. Перфектно съчетание, което оставя дълготрайно усещане за наслада.

Визията на продукта е също толкова впечатляваща. Дизайнът на опаковките е разработен в сътрудничество с холандска рекламна агенция.

„За ПРЕСТИЖ това сътрудничество е част от стремежа ни винаги да обединяваме усилията на най-добрите експерти – както български, така и международни – от концепцията и разработката на продукта до създаването на неговата визуална идентичност“, споделя Надежда Димитров, маркетинг директор в ПРЕСТИЖ.

Само няколко месеца след появата си на пазара, ПРЕСТИЖ Paradise вече отчита впечатляващи резултати в категорията – доказателство, че продуктът успешно е уловил вкусовите предпочитания и очакванията на потребителите.