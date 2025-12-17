UNICEF България, заедно с bTV Media Group, провежда мащабната обществена кампания „За децата на България“. Каузата продължава дългогодишно сътрудничество между организацията и медийната група, което има за цел да привлече вниманието на обществото, институциите и бизнеса към важни проблеми като насилие срещу деца, включване на уязвими групи, подкрепа за семейства и приобщаващо образование.

На 14 декември 2025 г. бе излъчено специално издание на предаването „120 минути“, посветено на каузата „За децата на България“ с водещ Светослав Иванов, който представи историите на уязвими деца и как промяната е възможна чрез общи усилия.

Истории със социална значимост

Представят се конкретни примери от живота:

какво се случва с децата, изведени от институциите като „Могилино“ години по-късно

успешни случаи на подкрепа на деца, пострадали от насилие, чрез центровете за защита и подкрепа „Зона ЗаКрила“

истории на деца със специални нужди, които получават подкрепа за образование и развиване на потенциала си

представят се и примери за патронажни сестри, които подкрепят бременни и майки с малки деца.

Кои известни личности се включиха?

Тази година в кампанията се включиха обичани български лица от шоубизнеса и спорта. Те разказаха за любимите си играчки от детството или за тези на децата си, като призоваха последователите си да се включат в каузата на организацията.

Евгения Джаферович показа любимата играчка на дъщеря си Леа - плюшено мече. Гримьорката разказа милата история с красиво заснети кадри, на които показват малката Леа.

"Пътуват заедно при баба, при леля и навсякъде, където животът ги отведе. Аз също имах своя любима играчка като дете – малка коала, която татко ми донесе от Австралия и с която пазя много мили спомени. Но има деца, които не мечтаят за играчки, а за семейство, закрила и грижа. Нека се обединим около кампанията на UNICEF, за да им подарим именно това.", написа тя под публикацията си.

Актрисата Климентина Фърцова също се включи с трогателно видео със сина си Ален. Под поста си тя разказа, че той все още е малък, за да разбере кой е белобрадия стареци защо децата му пишат писма, но усеща уюта и празничната обстановка.

"В Коледната утрин подаръците са отворени, хапваме бисквитки с мляко и шоколад, ухае на портокал и канела, звучат весели коледни песнички. И той без да разбира, се смее щастливо и търси прегръдката ми. Но някои деца нямат дом с елха и комин. Те също заслужават приказка за лека нощ, безгрижна радост със своето семейство, коледна изненада, нежна грижа... и са тъжни, когато не ги получават", продължи тя.

Маги Джанаварова, Луиза Григорова, Евелин Костова, Айде БГ, Красимира Калайджиева, Искра Донова и Мадлен Радуканова също изразиха емоциите си със силни послания.

Кампанията акцентира не само върху емоционални истории, но и на работата на институции, НПО, общности и партньори на UNICEF за създаването на услуги за подкрепа, грижа и развитие на децата.

Не пропускайте „За децата на България“ на 21 декември, 16:00 ч. по bTV - специално издание на „120 минути“ в подкрепа на UNICEF България, което ще покаже добрия пример и ще напомни, че когато сме обединени около децата, промяната винаги е възможна.

Кампанията „За децата на България“ на UNICEF и bTV носи надежда и човечност, разкривайки историите на деца, които не са получили заслужената любов, закрила и топлина. Чрез усилията на обществото, институциите и известни личности, всяка малка стъпка се превръща в промяна – от усмивките на деца, които откриват радост в простите неща, до подкрепата за семейства и децата със специални нужди.

Заедно, можем да сътворим свят, в който всяко дете има право на безопасно детство, празнична магия и щастливи спомени, които остават за цял живот.

Кристина Газиева за специалното издание на "120 минути" и УНИЦЕФ - вижте в следващото видео.

