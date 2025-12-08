На 14 декември bTV ще излъчи благотворително тричасово издание на предаването „120 минути“, посветено на каузата „За децата на България“ в подкрепа на УНИЦЕФ. Водещият Светослав Иванов ще отведе зрителите на емоционално пътуване през историите на най-уязвимите деца у нас, за да покаже как с общи усилия се е променила съдбата им от „Могилино“ до днес.

Специалното издание ще покаже не само емоциите, но и всекидневния труд на хиляди хора, държавни институции, неправителствени организации и партньори на УНИЦЕФ, които заедно промениха живота на децата и създадоха нови услуги за подкрепа, грижа и развитие. В студиото Светослав Иванов ще обедини сили с Наталия Симеонова, Поли Генова, Деси Слава, Ники Кънчев, Илияна Раева, Елена Петрова, Веселин Маринов и много от лицата на bTV.

Водещият ще има подкрепата и на разказвачът на истории - Кристина Газиева и водещият и продуцент Александра Кръстева. Гостите в студиото и зрителите ще могат да се включат с коментари в социалните мрежи и с отговори на въпросите, които ще им бъдат зададени в ефир.

В специалното издание зрителите на bTV ще научат какво се случва с децата от „Могилино“ 20 години след благотворителния проект „Великолепната шесторка“. Сред историите, които зрителите ще видят е и тази на едно момиче, което успява да продължи напред благодарение на „Зона ЗаКрила“ – място, което предлага защита и подкрепа за деца, пострадали или свидетели на насилие, и техните родители. Екипът ще разкаже и как патронажни сестри подкрепят бременни жени и майки с малки деца, ще се срещнат с Джена – дете със Синдром на Даун, което сбъдва мечтата си да тръгне на училище, и с Влади - едно от първите бебета, изведено от дома за медико-социални грижи в Шумен при затварянето на дома преди 15г.

„Нашата мисия е да създаваме съдържание с висока обществена значимост и да бъдем доверен партньор по ключови социални теми. Със специалното издание на „120 минути“ в подкрепа на UNICEF България надграждаме дългогодишния ангажимент на bTV към децата — най-ценната част от нашето бъдеще. В навечерието на празниците, каним зрителите да се присъединят към една вечер на съпричастност и надежда, за да споделим вдъхновяващи истории, променили живота на хиляди деца.“, заяви Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на bTV Media Group.

„Нелсън Мандела казва: „Няма по-истинско проявление на духа на едно общество от начина , по който се отнася с децата си.“ Мисията на УНИЦЕФ в България и в още над 190 държави и територии по света е да закриля децата и да им осигури цялата любов, грижа и подкрепа, на която сме способни като общество. Това е възможно благодарение на щедростта и подкрепата на всеки един от нашите дарители и партньори. Благодарим ви, че заедно носим надежда за по-добро бъдеще за всяко дете.“, заяви Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България.

Специалното издание „За децата на България“ на „120 минути“ в подкрепа на УНИЦЕФ ще напомни, че промяната е възможна, когато обществото е обединено около каузата за децата.

„Когато промениш живота на едно дете, променяш света.“