Когато е едва на 7 години, Оливия претърпява тежък инцидент - ударена е от кола и влачена няколко метра по улицата. Но въпреки това, тя направила нещо немислимо и трудно обяснимо – просто се изправила, без сълзи, без писъци, без емоции.

Оливия Фарнсуърт е британско момиче от Йоркшир, което става известно по целия свят с рядка генетична аномалия в шестата хромозома, която я прави неспособна да усеща болка, глад или умора. Смята се, че тя е единственият известен човек в света, който проявява тези три характеристики едновременно.

„Бионичното“ момиче

Оливия Фарнсуърт, която днес е тийнейджър, попада в новините след автомобилния инцидент през 2016 г. Наречена е „бионична“ заради спокойната си реакция, или по-точно липсата на такава, след случая.

Лекарите били смаяни, когато разбрали, че момичето не усеща болка. Освен това почти не яде и почти не спи. Може да остане будна три дни подред и да не чувства умора. Тя също няма и „усещане за опасност“.

Според майка ѝ Ники Трепак, Оливия била различна още от ранното си детство. Не плачела и не ѝ растяла коса. Скоро започнала да става изключително капризна към храната. Цяла година ядяла само сандвичи с масло.

Спомняйки си инцидента с автомобила, майката разказва пред пред Yorkshire Live: „Аз крещях, другите ми деца също крещяха. А Оливия просто се изправи и учудено попита: ‘Какво става?’.“

Последствията за момичето били следи от гуми по гърдите и липса на кожа на едното бедро.

„Като я погледнеш, не разбираш, че нещо не е наред с нея. Искам хората да знаят за състоянието ѝ да спрат да я съдят“, добавя Ники, която иска да повиши осведомеността за това заболяване. „Всъщност, тя има изключително ми характер. Просто е особена, но по добър начин. Често ѝ се смеят, защото е дива и крайна. Казва: ‘Хайде да скочим оттук’, а другите деца са категорични: ‘Твърде е високо!’.“

Без аналог

Най-притеснителният аспект на състоянието на Оливия е неспособността ѝ да изпитва болка. Липсата на това усещане означава, че тя може сериозно да се нарани, без дори да разбере, което създава значителни рискове за здравето и безопасността ѝ. Семейството ѝ трябва постоянно да бъде нащрек и внимателно да я наблюдава, за да предотврати инциденти.

Друго предизвикателство за Оливия е сънят. За да се справи с безсънието, Оливия спазва строг режим с медикаменти за сън, тъй като това е един от най-трудните аспекти на ежедневието ѝ.

Всичко това, заедно с липса на чувство за глад прави Оливия наистина уникална. Специалисти са описвали хора с една или две от тези особености, но няма друг потвърден случай, който да съчетава и трите.