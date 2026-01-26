Още през 2004 г. историята на 3-годишно момиче от Минесота, САЩ което не усеща болка, обиколи целия свят. Днес Габи Гинграс вече е пълнолетна и продължава да е безчувствена към болката. Но това не означава, че не страда.

Само няколко десетки хора в света страдат от състоянието на Габи - вродена нечувствителност към болка. Когато тя се ражда, лекарите вдигат безпомощно рамене, тъй като никога не са чували за това. Не съществуват групи за подкрепа, които да помогнат на родителите ѝ – и те остават напълно неподготвени да се справят с непрекъснато променящите се обстоятелства.

Какво е да живееш без болка

Габи е едва на един ден, когато медицинска сестра убожда петата ѝ, за да вземе кръв - нещо, което обикновено кара новородените да се разплачат. Гинграс буквално проспала всичко. По-късно, когато прохождала, често падала и удряла главата си - на в пода на кухнята или в рамката на вратата. Но нито веднъж не заплакала.

„Тя си дъвчеше пръстите до кръв, както и езика си, сякаш беше дъвка“, разказва бащата на момичето Стив Гинграс пред Associated Press. „Стигна се дотам да лежи в болница десет дни, защото езикът ѝ беше толкова подут, че не можеше да пие течности.“

Снимка: instagram/dr.muhammdhacioglu

Габи Гинграс не можела да спре да чеше и боде очите си. Вследствие на самонараняванията, тя губи зрението на лявото си око.

Момичето несъзнателно чупи и зъбите си, хапейки играчки. Стигнало се е до принудителното им отстраняване от зъболекар, за да се спре опустошението в устата ѝ. „Когато постоянните ѝ зъби започнаха да никнат, си мислехме, че вече ще е достатъчно голяма, за да разбира“, казва още бащата. „Но тя получи счупена челюст, зъбите не пораснаха правилно и започнаха да падат един по един.“

Снимка: instagram/medicalmacabre

Вродена нечувствителност към болката (Congenital Insensitivity to Pain)

Рядкото генетично заболяване не позволява усещанията за болка да достигат до мозъка. Това, макар и първоначално да изглеждало като благословия, всъщност е истинско проклятие – тъй като болката е естествен защитен механизъм на организма.

В много случаи хората в това състояние, имат и придружаваща анхидроза – когато тялото не може да се поти, което пречи на естественото му охлаждане и може да се стигне дори до сериозно прегряване.

Основни характеристики

Липса на болкова чувствителност - при порязвания, счупвания, изгаряния

Често липсва усещане за екстремна топлина или студ

Невъзможност за потене и риск от прегряване (топлинен удар)

Генетично обусловено - наследява се автозомно-рецесивно

Живот със състоянието

Хората с това заболяване могат да водят относително нормален живот, ако са постоянно наблюдавани и добре обучени. Детството е най-рисковият период. А продължителността на живота в повечето случаи е по-кратка.

Парадоксът на болката

Историята на Габи Гинграс ни учи на нещо изключително важно - болката е необходима. Болката е полезен учител и без нея не се научаваме да избягваме вредата.

