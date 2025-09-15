Вероятно повечето от нас не биха могли да си представят ежедневието без очилата – които ни помагат да прочетем интересния роман, да напишем имейл или да решим кръстословицата, публикувана във вестника.

Но, колкото и да звучи невероятно, очилата за четене скоро могат да останат в миналото.

Експерти откриха, че капки за очи, прилагани няколко пъти дневно, могат да подобрят близкото зрение, а резултатите да се запазят в продължение на няколко години. Формулата може „значително да намали зависимостта от очила за четене“, категорични са учените.

Изследователите, специализирани в пресбиопия – често срещаното състояние, което затруднява фокусирането върху близки обекти с напредване на възрастта, решили са проучат дали може да се открие алтернатива на очилата или хирургията.

Снимка: iStock

За целта провели ретроспективно изследване върху 766 пациенти и установили, че повечето от тях могли да прочетат стандартния при преглед тест за зрение, след като са използвали специално формулирани капки.

Капките съдържат активното вещество пилокарпин – лекарство, което свива зениците и стимулира ресничестия мускул на окото, контролиращ способността на му да вижда предмети на различни разстояния. Съдържат и диклофенак, който, от своя страна намалява възпалението и дискомфорта, които пилокарпинът често предизвиква.

Пациентите прилагали капките два пъти на ден – обикновено сутрин след събуждане и отново около шест часа по-късно. При нужда можело да се приложи и трета доза, ако симптомите се появявят отново или при необходимост за допълнителна зрителна яснота.

Вследствие на това изследователите наблюдавали подобрението в зрението без очила за четене – едва един час след първото поставяне на капките. А ефекта се запазва до две години – толкова, колкото е продължило проучването.

Настоящите решения за пресбиопия като очила за четене или хирургични интервенции имат ограничения – неудобство, социален дискомфорт, както и потенциални рискове или усложнения.

И все пак лечението с медикаменти не е предназначено да замести хирургичните интервенции, а да служи като ценна алтернатива за пациенти, които имат нужда от безопасни, ефективни и персонализирани решения и търсят свобода от неудобството на очилата, пише Daily Mail.

Още за живот без очила - гледайте видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK