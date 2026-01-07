Една от най-популярните инфлуенсърки в света е на път да направи неочакван завой в кариерата си и официално да влезе в голямата политика. Макар досега ежедневието й да е било изпълнено с влогове и развлекателно съдържание, тя е готова да замени филтрите на социалните мрежи с дебати в парламента.

А новината създава поводи за различни дискусии. Дали интернет славата е достатъчна основа за управлението на една държава и още по темата, съобщава The Hill.

Коя е инфлуенсърката, която се запътва към парламента?

Тя е американска инфлуенсърка с над 20-годишна кариера в YouTube.

Звездата обмисля да се кандидатира за Конгреса на САЩ през 2026 година.

Триша води популярния подкаст, където обяви политическите си планове.

Става въпрос за американската интернет сензация Триша Пейтас, която е абсолютен ветеран в онлайн пространството. Нейната популярност отдавна е прекрачила границите на САЩ, достигайки до милиони потребители по целия свят, включително и у нас. Пейтас обявява в подкаста „Just Trish“, че сериозно обмисля да се кандидатира за място в Конгреса на САЩ (Камарата на представителите) през 2026 година.

Нейното желание е да представлява младото поколение и да внесе „човешки глас“ в политическите институции. Триша вярва, че нейният опит в директната комуникация с хората и способността й да бъде до болка откровена пред камерата могат да бъдат ценен актив при обсъждането на закони, които засягат ежедневието на обикновените граждани.

Историята на една противоречива икона

Пътят на Триша Пейтас дотук е всичко друго, но не и скучен. Тя започва своята кариера в YouTube преди близо две десетилетия, превръщайки се в една от първите големи звезди на платформата. През годините тя е преминала през десетки трансформации – от поп певица и участничка в риалити формати като „Celebrity Big Brother“ до майка и водеща на един от най-слушаните подкасти в момента.

От скандалите до сериозните амбиции

През годините името на Пейтас често е било свързано с различни противоречия в онлайн пространството, но тя винаги е успявала да запази лоялната си база от последователи. Тя преживява истински ренесанс в кариерата си, като много хора я виждат в нова светлина – по-зряла и загрижена за обществените въпроси. Именно тази промяна в имиджа й я подтиква да мисли за изборите през 2026 година.

Инфлуенсърската мощ като нов политически инструмент

Амбицията на Триша Пейтас подчертава една нарастваща световна тенденция – границата между шоубизнеса и политиката става все по-тънка. За нея Конгресът не е просто нова сцена, а възможност да докаже, че хората от дигиталната ера имат място на масата, където се вземат важните решения. Дали нейните милиони последователи ще се превърнат в реални гласове пред урните, предстои да разберем в следващите две години.

За пътуваният на инфлуенсърите говори "кралицата на ваканциите" ютубърката Валери Йорданова:

