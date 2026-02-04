Холивудската звезда Том Круз е взел неочаквано решение спешно да напусне дома си в Лондон, след като се е усъмнил в нивото на сигурност в един от най-престижните квартали на града – Найтсбридж. Актьорът се е изнесъл от своя луксозен пентхаус на стойност 35 милиона паунда, разположен в сграда, в която е извършен въоръжен обир на бутик за луксозни часовници.

Според информация на британската преса инцидентът е станал на 20 януари, когато престъпници са ограбили магазина посред бял ден. Случаят е предизвикал сериозен отзвук и е повдигнал въпроси относно ефективността на охраната дори в елитни жилищни комплекси.

До този момент Том Круз често е бил забелязван да се разхожда пеш из района, но след обира е реагирал незабавно. По данни на медиите преместването му е било организирано изключително бързо и е изненадало дори служителите на сградата, които не са очаквали толкова внезапно напускане.

Експерти по сигурността коментират, че подобни престъпления нанасят сериозен удар върху репутацията на елитните квартали. Поредица от показни обири на луксозни магазини в центъра на Лондон все по-често карат знаменитости и заможни жители да преосмислят личната си защита и усещането си за безопасност – дори в най-скъпите части на града.

Междувременно Том Круз продължава да е изцяло фокусиран върху професионалните си ангажименти. Наскоро стана ясно, че актьорът се е преобразил за новата си роля във филма „Digger“.

