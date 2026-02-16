Английското имение на Джордж и Амал Клуни на стойност 18 милиона долара е потопено от скорошните наводнения, които засегнаха Бъркшир и южен Оксфордшир в Обединеното кралство. Реките в района са се пренаситили след седмици на обилни валежи, като в цялата страна бяха издадени предупреждения за наводнения.

С девет спални и седем бани, просторни приемни, отворена кухня, зимна градина и над 22 декара земя, къщата на Джордж и Амал в Сонинг е истинско олицетворение на лукса. Разположението ѝ край реката обаче е довело до това тенис кортът и градината да бъдат напълно покрити с вода след преливането на бреговете.

Сонинг е крайречно село, което е на 45 минути с влак от столицата. Имотът, Aberdash House, се намира на частен остров с площ от повече от 22 декара на река Темза.

Джордж и Амал придобиха дома във Великобритания точно преди да се оженят през 2014 г. и се нанесоха две години по-късно след ремонт. Репортерът Нейтън Хелър, част от британския Vogue, публикува през 2018 г. своите впечатления от декора на семейство Клуни, след като посети имота им.

„Величествената входна зала около нас е украсена с лични детайли. Леко избелял персийски килим се простира по каменния коридор. Странична маса, осветена от обикновена лампа, осветява черно-бели снимки на нея със съпруга ѝ Джордж и приятели в сребърни рамки“, пишеше в изданието.

Това обаче не е първият път, в който къщата от 17-ти век, включена в списъка на паметниците на културата от втора категория, е засегната от тежко наводнение. Още през януари 2024 г. сателитни снимки на дома на двойката показаха, че теренът е бил потопен с вода, след като силен порой се изля над селото.

Това се случва, след като двойката посети Милано за Зимните олимпийски игри през 2026 г. Амал пристигна ръка за ръка със съпруга си Джордж, облечени в тъмни нюанси, за откриващата вечер на Omega House в Милано-Кортина, която се проведе в ресторанта на главния готвач Карло Крако в миланската галерия „Виторио Емануеле II“.

Амал беше в черна рокля със сърцевидно деколте и силует „русалка“, набрана централна цепка и пластове прозрачен тюл по полата. Тя допълни визията си с черна чанта, украсена със златни елементи, диамантени обеци, златна гривна и черни обувки с остър връх. Междувременно Джордж изглеждаше изискано в тъмносин костюм заедно с бяла риза.

При кацането си в италианския град, Амал носеше черна мини рокля и прозрачен чорапогащник, допълвайки ансамбъла с черно дълго вълнено палто за нотка минимализъм. Тя стилизира елегантния си аутфит с ботуши до коляното с леопардови мотиви на Versace.

