Февруари е месецът, в който всичко се върти около любовта и виното. И докато едни трескаво избират подаръци за Свети Валентин, ние от Ladyzone.bg решихме да проверим как се подготвят някои хора, които празнуват Трифон Зарезан.

Излязохме по улиците на София с един-единствен въпрос. А именно с кого бихте искали да изпиете една чаша вино на Трифон Зарезан?

Кога всъщност отбелязваме Трифон Зарезан?

Преди да преминем към забавната част, нека изясним тази немалка дилема. Българската православна църква отбелязва деня на Свети Трифон на 1 февруари по нов стил. Грегорианският календар е ключовият елемент тук! В България той е въведен през 1916 г. И това създава разликата между църковния празник и народната традиция.

По стар стил 14 февруари си остава като синоним на Трифон Зарезан. Тази двойственост всъщност е чудесен повод да празнуваме два пъти шли пък да имаме сериозно оправдание пред половинката, ако предпочитаме виното пред бонбониерите на 14-и!

Анкетата ни ни срещна с невероятни хора – от усмихнати до по-усвифнати и забавни. Ето част от тях:

„С Юлиан Вергов.“

„С Деян Донков. Ще си говорим на сексуални теми.“

„Нямам контакти с известни личности.“

„Не мога да се сетя за българин, скогото харесвам толкова.“

Трифон Зарезан не е просто повод за почерпка. Той е символ на надеждата за плодородие и ново начало. Според традицията, колкото повече вино се излее на този ден, толкова по-богата ще е реколтата през годината. А в добра компания – виното винаги е по-вкусно.

Всички забавни отговори вижте във видеото тук:

