Тери Хачър, звездата от сериала „Отчаяни съпруги“ сподели откровено за ефектите на остаряването, признавайки, че през последните години получава все по-малко положителни коментари за външния си вид.

„Като по-млада, на 30-40-годишна възраст, често бях на кориците на списанията. И хората непрекъснато ми казваха, че съм красива. Бях свикнала с това, бе част от моята идентичност“, разказа 60-годишната актриса по време на подкаста „Desperately Devoted“ в iHeartRadio. И завършва с песимистичното: „Сега вече никой не ми казва това.“

И допълва: „Хората си мислят, че състоянието, в което се намират, ще трае вечно, но не е така. Затова човек трябва наистина да присъства в момента и да се наслаждава на положителните неща, които животът му поднася.“

Хачър води подкаста заедно с 35-годишната Андреа Боуен – актрисата, която изигра екранната ѝ дъщеря Джули в „Отчаяни съпруги“, както и със своята истинска дъщеря, 27-годишната Емерсън. Триото стартира предаването през септември.

Снимка: Getty Images

Хачър участва в сериала на ABC осем сезона. Когато шоуто дебютира през 2004 г., тя е едва на 39 години, а в края на участието си, през 2012 г. - на 47.

Малко след 55-ия си рожден ден през 2019 г. Хачър говори пред People за това какво е да остаряваш под светлините на прожекторите. „Остаряването не е за хора със слаби сърца, особено в Холивуд. Но аз се чувствам силна и добре в кожата си. Това е освобождаващо!“

Хачър сподели и как се е променило отношението ѝ към срещите с мъже с напредването на възрастта. „Преди излизах, гледах човека отсреща и си мислех: Дали ще се озовем заедно в леглото? А сега го гледам и си мисля: ‘Кога ли ще трябва да му сменям памперса?“, пошегува се тя. „Просто не е толкова забавно вече.“

Относно идеята да излиза с по-млади мъже, Хачър призна, че би било „прекалено“ за нея. „Ще ми се наложи да се старая твъре много - да изглеждам по определен начин, да покрия очакванията. А вече не ми се иска да влагам толкова енергия в това“, обясни тя.

Снимка: Getty Images

И въпреки че хората около смятат, че мъжете „се редят на опашка“ за нея, актрисата уточни, смеейки се: „О, съвсем не. Отварям вратата от време на време - и няма никого."

А каква е тайната на красивото остаряване - вижте във видеото:

