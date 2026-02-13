Днес, 13 февруари, рожден ден празнува една от най-ярките и противоречиви звезди на британската поп сцена – Роби Уилямс. Роден през 1974 г. в английския град Стоук он Трент, той извървява пътя от момче от обикновено работническо семейство до глобален шоумен, продал милиони албуми по света.

И целият свят може да се присъедини към празника на големия шоумен – защото Роби Уилямс е артист от онази рядка порода, който не се страхува да покаже пукнатините зад блясъка. Той е едновременно шоумен и ранима душа, бунтар и романтик, човек, който пада шумно, но се изправя още по-силно.

От тийн идол до солов феномен

Още като дете Роби участва в няколко училищни пиеси и така открива любовта си към сцената. Първата му голяма изява е през 1990 г., когато музикалният мениджър Найджъл Мартин-Смит създава бойбандата Take That. Ролята на „палавия“ член на групата се пада именно на 16-годишния Роби. Групата се превръща в сензация, а Уилямс – в любимец на милиони тийнейджъри. Но зад сцената се крият напрежение, зависимости и усещане за творческа задушеност.

През 1995 г. той напуска групата – решение, което мнозина смятат за рисковано. Само няколко години по-късно обаче Роби доказва, че притежава харизма и талант, достатъчни да блеснат самостоятелно. Парчета като „Angels“ и „Feel“ и Rock DJ се превръщат в абсолютни класики, а концертите му – в спектакли с мащабите на рок събития.

Битките зад блясъка

Въпреки славата и успехите, животът на Роби Уилямс никога не е бил идеален. Той открито говорил за зависимостите си, депресията и тревожността. В свят, където звездите често носят маски, Роби избира уязвимостта. Именно тази честност го прави близък до публиката – човек, който пада, но намира сили да се изправи.

През годините той неведнъж влиза в рехабилитационни центрове, прави паузи от сцената и търси баланс между славата и личното си спокойствие.

Любов, семейство и ново начало

През 2010 г. Роби сключва брак с американската актриса Айда Фийлд. Любовната им история още през 2006 г., когато се срещат в Лос Анджелис. Докато Роби се бори с лични трудности и зависимости, Айда остава до него, подкрепя го и му помага да се изправи отново. Тази безрезервна подкрепа ги прави още по-силни.

Двамата са щастливи родители на четири деца – Теди, Шарлът, Чарлстън и Бо. Семейството им е известно със своето чувство за хумор и топла атмосфера, която често споделят в социалните мрежи.

Именно бащинството Роби определя днес като най-голямото си постижение – по-голямо дори от пълните стадиони.

Шоумен до последно

Независимо от личните трансформации, Роби остава артист, който обича сцената. Той е носител на рекорден брой награди BRIT Awards и държи рекорди за продадени билети във Великобритания. През последните години продължава да издава музика, да прави турнета и да експериментира с нови проекти – от коледни албуми до документални формати за живота си.

Наскоро Роби приключи серия от интимни концерти под името The Long 90’s Tour, по време на които изпълни изцяло новия си албум „Britpop” (2026) и дебютния „Life Thru A Lens“ (1997). А само преди броени дни обяви участието си в манчестърското Aviva Studios на 27 февруари – там изпълнителят ще изнесе концерт, отово включващ песни от двата споменати албума.

През изминалия септември, Роби изнесе феноменален концерт и в София и доказа, че е кралят на забавленията!

Равносметка и благодарност

На 13 февруари светът празнува не просто рожден ден, а история за трансформация. История за момче, което иска да бъде обичано, за мъж, който се учи да обича себе си, и за артист, който никога не спира да търси светлината – дори когато прожекторите угаснат.

Честит рожден ден, Роби!

Емоционални моменти от концерта на Роби Уилям в София, когато той дори поздрави България за волейболните успехи на националния отбор - гледайте във видеото:



