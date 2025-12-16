След разбито сърце или пък след някой друг скандал в любовен план – искало ли ви се е да има поне един учебник по любов? Да го разлистите и да научите основните правила, за да нямате повече главоболия?

Лазар Кисьов, който много хора познават от участието му Music Idol и „Гласът на България“, не пише учебник, но пък подготвя и представя „Урок по любов“. Така се казва новата му песен, в която вярва, че може да се припознае всеки.

В специално интервю за LadyZone.bg му задаваме блиц въпроси на темата любов. Разбира се, когато си говорим за любов, нямаше как да не го попитаме и за най-актуалното любовно предаване „Ергенът: Любов в рая“. А той ни отговаря точно и много детайлно, тъй като всеки ден безкомпромисно разнищва любовните драми на предаването в ефира на „Преди обед“.

Кой е най-ценният урок по любов?

Като автор на новата си песен „Урок по любов“, той разкрива кои са най-важните стъпки към щастлива връзка. А най-ценният урок, който иска да предаде като е този по „споделеност“.

Лазар обяснява, че вдъхновението за „Урок по любов“ идва от личен опит. Песента е „житейска ситуация“, а не хипотетичен сценарий. В името на любовта той е правил и доста мили жестове.

„Пътувал съм хиляди километри, за да изясня дадена ситуация“, споделя той.

Най-мил жест, правен за него, е изненада за рождения ден от негови приятели, които без негово знание му правят парти, което той смята за „много, много, много мило“.

Има ли истинска любов в „Ергенът: Любов в рая“?

Като коментатор, Лазар е откровен и за чувствата, които се зараждат пред камерите. Той смята, че „може да има любов“ в „Ергенът: Любов в рая“. Според него, със сигурност има истински чувства „от Орлин, към Натали“. Освен това добавя, че отношенията между Виктор и на Денис изглеждат „доста истински“.

Формула за дълготрайна връзка

Лазар Кизьов ясно предпочита спокойствието и истинските чувства пред страстта и бързия финал. Той избира спокойна, но продължителна любов пред страстната, но кратка. В емоционален план, фаворит е емоционалната прегръдка пред захарната целувка. Разбира се, предпочита истинска любов пред красив сценарий. Според него, спокойствието е по-дълготрайно от страстта. А що се отнася до трудните моменти – Лазар избира „целувка, която гори“ пред дума, която боли.

Трябва ли хората да правят компромиси в името на истинската любов и защо – вижте повече във видеото тук:

