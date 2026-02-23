Наградите БАФТА 2026 са едни от най-престижните отличия в света на киното - често се смятат за британския еквивалент на Оскарите и събират на едно място световни филмови звезди, режисьори и продуценти.

Те се връчват от Британската академия за филмово и телевизионно изкуство и отличават най-добрите постижения в киното през изминалата година. Традиционно церемонията се провежда в Лондон, а през 2026 г. събитието се състоя в Роял Фестивал Хол.

Престижната статуетка в категория най-добър филм грабна продукцията „Битка след битка“, а като най-добър британски филм бе отличен „Хамнет“. Награта за най-добра актриса отиде при Джеси Бъкли, а най-добър актьор - Роберт Арамайо.

Освен актьори, продуценти и режисьори, наградите събраха и много други популярни личности. Сред тях се откроиха Кейт Мидълтън и принц Уилям, които се появиха за първи път заедно на събитието от 2023 г. насам. Принцът на Уелс присъстваше в качеството си на президент на БАФТА.

Ето кои звезди стъпиха на червения килим на наградите на БАФТА 2026.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Още - вижте в галерията!

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER