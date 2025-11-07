Евър Андерсън достигна един от най-важните житейски етапи - и го направи с пълния блясък на филмова звезда. Дъщерята на актрисата Мила Йовович и режисьора Пол Андерсън навърши 18 години на 4 ноември.

Майка ѝ отбеляза рождения ѝ ден с прочувствен пост в социалните мрежи, в който я нарече „умна, талантлива, забавна, изключително креативна и красива“. И похвали усилията ѝ в училище, работата ѝ като актриса и личностното ѝ израстване, както физическо, така и емоционално.

„Никога не бих си представила, дори в най-смелите си мечти, че ще се превърнеш в неудържимата природна сила, която си днес“ възхити се Йовович.

Мила има защо да обсипва с толкова суперлативи дъщеря си - следвайки стъпките на родителите си, Евър вече прави впечатляваща кариера в Холивуд. Наскоро тя получи главна роля заедно с Ал Пачино и Кийфър Съдърланд във „Father Joe“, предстоящ екшън трилър на Люк Бесон.

„Толкова съм развълнувана да работя с легендарния Ал Пачино,“ написа тя ентусиазирано в профила си в Instagram, обявявайки новината.

Тя има и друг проект – телевизионен сериал, наречен „The Artist“, който ще започне да се излъчва в ефира на The Network на 26 ноември.

Пътят към Холивуд

Андерсън има две по-малки сестри – Дашиъл и Ошиън, което я прави голямата сестра в петчленното семейство. Тя е с украинско-сръбски произход по майчина линия и английски по бащина.

И като дете на холивудски знаменитости, от ранна възраст се снима в киното - играе младата версия на майка си в „Заразно зло: Финалът“ (2016), както и на героинята на Скарлет Йохансон – Наташа, в „Черната вдовица“ (2021). Пробивът ѝ като водеща актриса идва с ролята на Уенди Дарлинг в „Питър Пан и Уенди“ (2023) на Disney.

Младата актриса споделя пред списание Elle, че е останала напълно шокирана, когато е разбрала, че е получила ролята. „Толкова много хора се явиха за нея, че си казах – абсолютно невъзможно.“

Андерсън често размишлява за това как израстването ѝ около филмови продукции е подхранило страстта ѝ към актьорството. „Получих невероятно филмово образование още от малка... Учих се, докато гледах майка си на снимачната площадка,“ споделя тя пред W Magazine. „Тя вършеше работа, която и аз исках да правя. Истински ме вдъхнови.“

Освен актриса, Евър е и модел. Тази година дебютира за Dior на Paris Fashion Week, а също така е лице на Miu Miu. Работила и за други големи марки като Chloé и Marc Jacobs, уточняват от Hola.

И една българска звезда, уверено тръгнала по стъпките на известната си майка - във видеото:



