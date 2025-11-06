Перфектните й ръце се появяват в реклами на луксозни марки като Dior и Chanel, а за подобни ангажименти тя печели по 5000 лева (2600 евро) само за един ден. Повечето хора биха казали, че тя има работа мечта, но Авина Теваши, която е професионален модел и използва ръцете си за това, споделя, че не е никак лесно. Успехът и печалбата според нея идват със строги правила и множество лишения и жертви.

Как започва всичко

Авиша работи като стилист на свободна практика и прави бижута в Ню Йорк. Нейната кариера на „модел на ръце“ започва през 2020 г., когато изпраща фотосесия с годежни пръстени, направена за роднина, на агент и „в рамките на една седмица“ вече има подписан договор.

Оттогава Авиша си сътрудничи с големи имена като Starbucks, Coca-Cola, Absolut Vodka, Kylie Cosmetics, Dior и Chanel. Нейните ръце често могат да бъдат видени в реклами на марките, докато държи бижута, чанти, напитки и козметични продукти.

Снимка: Инстаграм

Какви жертви прави, за да поддържа ръцете си

Благодарение на ръцете си, младата жена си докарва прилични доходи. По тази причина тя им обръща специално внимание и се лишава от любимите си занимания.

Отказва се от колоезденето, за да избегне инциденти

Отказва се и от тренировките по бокс по същата причина

Носи ръкавици, когато мие чинии

Изключително внимателна е в ежедневието си, за да поддържа перфектен маникюр

Снимка: Инстаграм

„Трябваше да направя някои промени в живота си. Отказах се от абонамента си за колело, защото имах няколко контузии и счупих лакътя и китката си. Не можех да поемам повече този риск. Преди харесвах тренировките по бокс, но се отказах, за да не си нараня ръцете. Ако правя някакъв вид упражнения, нося ръкавици, за да не получа мазоли. Същото важи и когато мия чиниите. Преди не носех ръкавици, но сега ги използвам по-често “, казва младата жена.

Колко печели

На снимачната площадка тя печели между 260 и 2600 евро на ден, а освен ръце, рекламодатели започнали да я търсят и за други части на тялото, като крака, уши или шия, пише Daily Star.

Снимка: Инстаграм

Авиша обяснява още, че противно на очакванията на много хора, че фотосесиите се състоят в това тя просто „да държи нещо в ръка“, това съвсем не е така. Те могат да бъдат изключително изтощителни с продължителност от 2 до 12 часа и с огромни снимачни екипи, които могат да достигнат до 35 човека.

Трудно ли е да снимат ръцете ти

„Наистина е трудно. Клиентът не винаги знае точно какво иска. Разчита на теб да бъдеш креативен, да направиш продукта да изглежда привлекателен и да покажеш марката. Понякога имаш само един или два продукта на разположение, като червило, и трябва да направиш всичко перфектно. Имах фотосесия с Chanel за Свети Валентин, продължи два дни и смених маникюра два или три пъти “, споделя още Авиша.

Снимка: Инстаграм

Преди всяка фотосесия тя подготвя ръцете си с персонализиран маникюр, който е съобразен изцяло с изискванията на клиента и внимава много в ежедневието си, за да не се контузи или да счупи нокът.

Разберете повече за древното изкуство да се чете по дланите на човешките ръце във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK