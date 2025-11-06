Стела дел Кармен Бандерас, дъщеря на известните актьори Антонио Бандерас и Мелани Грифит, имаше своята мечтана сватба в Испания, с уникален детайл: вместо традиционните бели цветя, булката е носила букет от черни кали. Стела е участвала активно в организацията на сватбата, като е искала личността ѝ да бъде отразена в декора.

Любов от детството

Стела Бандерас и Алекс Грушински се ожениха в Испания, на място, пропито с история. Двамата се запознават, когато са само на четири години и стават приятели.

С порастването им връзката им се превръща в любовна история, която има период на несигурност през 2019 г. Четири години по-късно обаче те решават да си дадат втори шанс и през лятото на 2024 г. обявяват годежа си.

За сватбата си Стела избра Абадия Ретуерта, уникално място, което някога е било манастир от 12-ти век. Изборът е повлиян от баща ѝ, Антонио Бандерас, който открива мястото по време на пътуване до Испания и го смята за идеално за този специален момент.

Какво символизира букетът на булката?

Черните калии са редки цветя, често свързвани с мистерия, но също и с трайни връзки. Изглежда Стела дел Кармен иска да покаже, че е булка с изискан вкус, която се отклонява от общоприетото.

Тези цветя могат да представляват и трансформация, ново начало, изпълнено с обещания и доверие, идеални за значим момент в живота на двойката. Някои хора виждат черните кали като символ на власт, уважение и статус, считани за цветя, които не са лесно достъпни или разбираеми за всеки. Те могат също така да символизират силна и мистериозна природа на човек.

