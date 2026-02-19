Зрителите на първия сезон на предаването „Ергенът“ я определят като хладна и дистанцирана. Реалността извън камерите обаче рисува коренно различен образ. Само няколко години по-късно всяка нейна сутрин започва със смяна на памперси, игри и аромат на топло кафе, последвани от здравословна закуска и дълга разходка в компанията на дъщеря ѝ и любимия мъж. Ако това не е топлина и грижа – то какво е?

Време е да се запознаете с истинското лице на Ния-Косара. Прекарахме един ден в компанията на дамата, която е майка на прекрасната Ая и любима жена на Неделчо Богданов. Във видеото ви показваме как изглежда щастието между майчинството, уюта на дома и мечтите за бъдещето.

„Вече всичко се върти около нея“, признава Ния-Косара за малката си принцеса.

Денят на Ния започва спокойно, с доспиване до към 11 часа, а за малката Ая се грижи по-ранобудният Неделчо.

„Аз съм по-енергичния сутрин“, признава той.

Майчинството, което променя Ния-Косара

Младата майка признава, че се учи всеки ден как да балансира между умората и радостта.

„По някой път тя си става, а аз продължавам да си спя“, признава още Ния.

Ния не крие, че раждането на дъщеря ѝ пренарежда напълно нейния свят. Като родител тя се чувства по-търпелива, по-организирана и много по-осъзната като жена.

До Ния неизменно стои нейният партньор Неделчо. Връзката им не започва с гръмки жестове и романтични срещи, а в подкаст студио. Запознават се по верме на снимки. Неделчо забелязва Ния още от участието ѝ в „Ергенът“. Малко след запознанството им си я харсва, Ния също, но го слага в зоната на „просто приятели“. Не след дълго двамата разбират, че тази емоция може да прерасне в нещо по-голямо и започват да гледат един на друг по нов начин. Връзката им прераства в най-красивото, а именно в любов, която предават и нататък. Ражда се Ая.

Днес двамата са стабилен екип. Връзката им се гради на взаимна подкрепа, липса на излишна драма и много чувство за хумор. Неделчо е нейната най-голяма опора в ежедневните предизвикателства на родителството. Той обича да готви, умее го добре, помеа голяма част от грижите за Ая и Ния го определя като „най-добрият баща“.

Тя споделя, че бащинската фигура в него е видяла от самото начало. „Той е страшно интелигентен и има какво да даде“. А ще има ли още едно бебе?

Темата за разширяването на семейството не е табу за Ния. Макар в момента да е изцяло отдадена на дъщеря си, тя гледа към бъдещето с желание за професионално развитие и много пътувания.

„Не казвам „не“ на още едно дете. Ако се случи, ще е с любов, но на този етап не съм готова“, категорична е Ния.

Деня с Ния-Косара продължава в новия апартамент, който тя решава да напарви по бюджетен начин и сама взима размери за необходимите мебели. Носи ролетка, мери дължини и изчислява квадратура. Вижте повече от този процес във видеото.

Ния е от онези жени, които обичат да дават втори шанс. Така прави и във връзките си, и в любовта, и с по-малки неща от ежедневието си – с дрехите. Тя дарява такива, които малката Ая не може да носи повече. Заедно занесохме няколко торби на една от най-добрите й приятелки. А дамата от своя страна много се зарадва. Двете са съученички, а сега имат щастието да бъдат майки заедно.

Ния-Косара извън ролята на майка

Когато не е заета с грижите за дъщеря си, Ния прекарва голяма част от времето си в студиото, където снима своя подкаст „На среща“. Именно там тя намира своето лично пространство – място, в което може да бъде едновременно водещ, слушател и разказвач на любовни истории.

Преди всяко снимане Ния има малки, но важни за нея ритуали. Тя пристига по-рано, подрежда пространството около себе си и се уверява, че атмосферата е уютна и спокойна. За нея е важно гостите да се чувстват комфортно още от първата минута. Често преди записа си отделя няколко минути за тишина и концентрация, преглежда въпросите си и си припомня каква е основната ѝ цел – да създаде откровен разговор без излишно напрежение.

Подкастът ѝ е посветен на любовта – истинската, неподправената и понякога трудната. В „На среща“ Ния кани различни двойки, които споделят за своя съвместен живот, компромисите, кризите и уроците, които са научили заедно.

„Започвам нов сезон, който ще е много по-различен и няма да гостуват само двойки“, споделя Ния. Какво подготвя тя вижте във видеото тук:

