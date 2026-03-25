Бурджу Джаврар е една от най-успешните съвременни турски актриси. На българската публика тя е известна преди всичко с ролята си в сериала „Лейля: Любов и справедливост“, в който влиза в ролята на Дилара.

Епизодите на турския сериал можете да гледате всеки делничен ден 20:00 ч . по bTV Story, както и на Voyo. 

Бурджу е известна не само с таланта си, но и със своята искреност и смели изказвания за живота, любовта и взаимоотношенията. Въпреки спокойната и харизматична външност, тя излъчва енергия, която показва, че в нея винаги се крие нещо непредвидимо и живо.

В скорошно интервю за CNN Turk, aктрисата говори откровено за нещата и хората, които я вълнуват, разкривайки по този начин и част от себе си и своя характер.

Снимка: instagram/cavrarburcu

Тя дълбоко вярва, че черноморският ѝ произход оказва влияние върху характера ѝ и дори ролите които избира. Смята, че суровината на географията и ритъмът на природата се отразяват на човешкия темперамент. „Емоциите се преживяват по-интензивно и страстно. Това се усеща и в историите, които разказвам на екрана“, обяснява родената в Истанбул през 1989 г. актриса.

Снимка: instagram/cavrarburcu

Бурджу остава дискретна по отношение на личния си живот - няма потвърдена информация за текуща романтична връзка. Но смело заявява, че смята любовта за противоречиво чувство – едновременно изтощаващо и обогатяващо. „Любовта зависи от човека и връзката. Понякога е изтощаваща, но в същото време те храни“, казва тя.

Същевременно актрисата е научила да бъде по-състрадателна към себе си. „Вече не наказвам себе си за грешките си, а ги приемам. Отдавна се опитвам да не бягам от себе си, от чувствата си. Опитвам се да съм наясно с това, което преживявам. Това ми дава по-балансирано и фокусирано състояние. И се уча се да вървя със себе си, защото животът е достатъчно труден“, добавя тя.

Снимка: instagram/cavrarburcu

Когато говори за брак и семейство, Джаврар признава, че това са сложни „институции“, с към които трябва да се подхожда внимателно. „Бракът звучи страшно, но важното е с кого вървиш по този път и как точно го вървиш“, казва тя.

И допълва, че е щастлива в личен план – благодарна е, че е здрава, жива и има подкрепата на родителите и близките си. Както и за възможността да следва мечтите си. „Хората имат определена степен на власт да създават собственото си щастие“, допълва убедено тя.

Актрисата не пропуска дори понякога да се поглези за себе си. „Храня се с любимите си храни, например. Или отивам на някоя приятна процедура, която ми позволява да се отпусна. И много обичам кафе – това е първото нещо, за което мисля, когато се събудя сутрин.“

Кадри от хитовия сериал "Лейля:Любов и справедливост", гледайте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER