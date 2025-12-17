Докато светът обикновено свързва британската аристокрация с изискани събития и строг етикет, един нов скандал напомня, че зад дебелите стени на историческите имения често се крият мрачни тайни.
Джеймс Спенсър-Чърчил, 12-ият херцог на Марлборо, бе официално обвинен в умилено удушаване.
Кой е херцогът на Марлборо?
Джеймс Спенсър-Чърчил е на 69 години и е пряк наследник на една от най-влиятелните фамилии в Обединеното кралство. Той е далечен роднина на сър Уинстън Чърчил и на покойната принцеса Даяна, съобщава Hello. Херцогът е обвинен в три престъпления, извършени между ноември 2022 г. и май 2024 г., съобщава полицията на долината на Темза.
Тежки обвинения
Обвиненията срещу херцога са изключително сериозни, като става въпрос за умишлено задушаване на човек. Самоличността на жертвата не се разкрива публично, но случаят вече е влязъл в съдебна фаза.
Херцогът вече се е явявал пред магистратския съд в Оксфорд, където са изслушани първоначалните данни по делото. Към момента той е освободен под гаранция, но при строги условия, докато тече разследването.
Минало, изпълнено с перипетии
Това не е първият път, в който Джеймс Спенсър-Чърчил попада в заглавията на вестниците по грешните причини. В миналото той е имал публични битки със зависимости и дори прекара известно време в затвора през 90-те години. Неговият баща, 11-ият херцог, толкова се притеснява от поведението на сина си, че навремето води съдебна битка, за да му попречи да наследи управлението на фамилното имущество.
В крайна сметка Джеймс поема титлата и имението след смъртта на баща си през 2014 г., настоящият инцидент хвърля огромна сянка върху репутацията на рода Спенсър-Чърчил.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK