Докато светът обикновено свързва британската аристокрация с изискани събития и строг етикет, един нов скандал напомня, че зад дебелите стени на историческите имения често се крият мрачни тайни.

Джеймс Спенсър-Чърчил, 12-ият херцог на Марлборо, бе официално обвинен в умилено удушаване.

Кой е херцогът на Марлборо?

Снимка: Getty Images

Джеймс Спенсър-Чърчил е на 69 години и е пряк наследник на една от най-влиятелните фамилии в Обединеното кралство. Той е далечен роднина на сър Уинстън Чърчил и на покойната принцеса Даяна, съобщава Hello. Херцогът е обвинен в три престъпления, извършени между ноември 2022 г. и май 2024 г., съобщава полицията на долината на Темза.

Тежки обвинения

Снимка: Getty Images

Обвиненията срещу херцога са изключително сериозни, като става въпрос за умишлено задушаване на човек. Самоличността на жертвата не се разкрива публично, но случаят вече е влязъл в съдебна фаза.

Херцогът вече се е явявал пред магистратския съд в Оксфорд, където са изслушани първоначалните данни по делото. Към момента той е освободен под гаранция, но при строги условия, докато тече разследването.

Минало, изпълнено с перипетии

Това не е първият път, в който Джеймс Спенсър-Чърчил попада в заглавията на вестниците по грешните причини. В миналото той е имал публични битки със зависимости и дори прекара известно време в затвора през 90-те години. Неговият баща, 11-ият херцог, толкова се притеснява от поведението на сина си, че навремето води съдебна битка, за да му попречи да наследи управлението на фамилното имущество.

В крайна сметка Джеймс поема титлата и имението след смъртта на баща си през 2014 г., настоящият инцидент хвърля огромна сянка върху репутацията на рода Спенсър-Чърчил.

