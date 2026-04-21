Крал Чарлз отдаде почит на своята „скъпа майка“ по случай нейния юбилей – ако кралица Елизабет, беше все още жива, днес тя щеше да отбележи 100-я си рожден ден.

Докато кралското семейство се подготвя да отбележи стогодишнината на кралицата с поредица от събития в Лондон, настоящият монарх сподели видеообръщение, в което размишлява върху живота и загубата „на един суверен, който означаваше толкова много за всички нас“.

„Много от нещата в света, в който живеем днес, предполагам, биха я разтревожили дълбоко. Но намирам утеха в нейната вяра, че доброто винаги ще надделява и че по-светлото утро никога не е далеч от хоризонта“, казва той.

И допълва: „Още в първото си публично обръщение, едва на 14 години, кралица Елизабет сподели вярата си, че всеки от нас може допринесе за това утрешният ден да бъде по-добро и по-щастливо място. Това е убеждение, което споделям самият аз с цялото си сърце.“

Снимка: Getty Images

Триминутното видео, споделено от Бъкингамския дворец в социалните мрежи, е заснето по-рано този месец в библиотеката на замъка Балморал – шотландският дом, в който кралица Елизабет II почина на 8 септември 2022 г., на 96-годишна възраст.

Зад него са изложени три снимки на покойната кралица от различни етапи от живота ѝ, избрани от самия Чарлз, включително портрет от ранното ѝ детство. „Нейният почти вековен живот бе белязан от изключителни промени, но през всяко десетилетие и всяка трансформация тя остана постоянна, непоколебима и напълно отдадена на хората, на които служеше. Бог да те благослови, скъпа мамо; ти ще останеш завинаги в сърцата и молитвите ни“, завърши речта си кралят.

Кралското семейство ще отбележи деня с посещение в Британския музей, където ще разгледа предложенията за дизайн на мемориала на кралица Елизабет, след което ще бъде домакин на прием в Бъкингамския дворец.

Когато нямаш право да избираш съдбата си

Кралица Елизабет II постави началото на едно могъщо управление, продължило 70 години – и оставащо в историята не само като най-дългото в британската монархия, но и най-продължителното сред жените държавни глави в световен мащаб. Тя короната не като привилегия, а като дълг – тих, постоянен и без право на отстъпление. И така до смъртта си през 2022 г.

От млада жена с мечти и лични стремежи, тя се превърна в символ - зад който чувствата често оставаха скрити, а думата „аз“ отстъпваше място на „ние“.

Въпреки всички трудности, Елизабет II последва съдбата си и изпълни своя дълг - с достойнство и непоколебима вярност.