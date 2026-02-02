Марин Станев е един от тримата мъже, които ще търсят любовта в новия сезон на романтичното риалити „Ергенът“. Заедно с Кристиян Генчев и Стоян Димов, той поема по пътя към най-важната среща в живота си – тази с жената, с която да изгради истинска връзка.

Кой е Марин Станев?

Марин е на 27 години. Роден е във Варна, но от няколко години живее и работи в София. Израства в семейство на лекари и самият той завършва медицина, но избира различен професионален път. В момента се развива като специалист по клинични проучвания в голяма компания.

Макар и с медицинско образование, Марин не се възприема като типичния „сериозен лекар“. Той признава, че не се взема твърде насериозно и обича моментите, прекарани с приятели, смях до сълзи и истинско споделяне. Свободното си време предпочита да прекарва сред природата – на дълги разходки, в планината или просто с книга в ръка, далеч от шума на ежедневието.

За него здравето не е само физическо състояние, а баланс между тяло, ум и душа. Марин вярва в искреността – към себе си и към другите – и се стреми думите и действията му винаги да съвпадат.

Каква зодия е?

Зодия - Овен

Асцендент - Риби

Каква жена търси в „Ергенът“?

Причината Марин да влезе в предаването е ясна – той търси истинска връзка. Жена, която не се стреми към съвършенство, а към развитие. Самоуверена, но и достатъчно смела да покаже уязвимостта си. Да обича приключенията, но и спокойните вечери у дома. Да умее да се радва на малките неща – сутрешното кафе, слънчевия лъч, тихия миг.

Снимка: https://www.instagram.com

Марин не крие, че е бил нараняван в миналото, но именно това го е научило да цени честността и дълбоката емоционална връзка. Той не търси флирт или игри, а партньорство, в което двама души се учат, израстват и се вдъхновяват взаимно. Станев е готов да даде шанс на любовта – с отворено сърце и надежда за бъдеще, изпълнено със смисъл, близост и споделени мигове.

Какво споделиха двама от най-близките му приятели за него в предаването „Преди обед“ - вижте в следващото видео.

