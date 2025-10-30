Една тенденция набира все по-голяма популярност в последните години – и дори е на път да се превърне в цяла индустрия. Става дума за така наречената „терапия чрез допир“, фокусирана върху платонично докосване и човешка близост.

Вече има и обучени „терапевти по гушкане“ - особено популярни са те във Великобритания и печелят между 60 и 75 британски паунда на час. А сесията е просто една продължителна прегръдка – чрез която клиентите намират липсващата им топлина, спокойствие и усещане, че са забелязани и приети.

Някои практикуващи твърдят, че печалбата им достига до 100 000 паунда годишно - чрез редовни индивидуални сесии, уъркшопи и групови занимания. Други приемат това като странична дейност, насочена повече към помагане на хората, отколкото към печелене на пари.

Сами Ууд – един истински професионалист

Пример за това е Сами Ууд, която често се сгушва с група непознати в така нареченото „групово гушкане“ (cuddle puddle). 42-годишната жена живее в Бедфорд и сама се определя като професионален „гушкач“, предлагащ групови или индивидуални терапии.

Тя вярва, че човешкият допир не само успокоява, но има и реални ползи за здравето. „Нивата на серотонин – хормонът на доброто настроение, се повишават, както и тези на окситоцин – хормонът на любовта и свързаността,“ казва тя пред BBC.

И допълва, че повечето хора първоначално реагират странно на идеята за прегръдка с непознат. „Те си мислят, че на услугата се отзовават само някакви странни мъже,“ казва тя. „Но не е така. Идвaт хора от различни възрасти – както мъже, така и жени.“

Лечение без думи

В груповите сесии Сами често кара участниците да си представят различни ситуации, за да придаде емоционален контекст на преживяването. Индивидуалните срещи се адаптират спрямо нуждите на клиента - разговор с ръка на рамо, гушкане в легнало положение (spooning) или нежни, грижовни докосвания.

За безопасност, всички клиенти преминават предварителен скрининг и подписват формуляри за съгласие, в които ясно са описани границите.

Без официален регулатор, но със стандарти

В Обединеното кралство няма официален регулатор за този вид терапия, но професионалисти като Сами могат да получат акредитация от Cuddle Professionals International (CPI). Тази организация изисква от членовете си да спазват „етични протоколи за допир“, основани на информирано съгласие.

Науката за гушкането

Допирът носи редица физически и психически ползи, според изследване на датския невроучен д-р Юлиан Пакхайзер и екипа му от Института по когнитивна невронаука в Университета Рур, Германия.

Те установили, че няма разлика в здравословните ползи между докосване от близък човек и от здравен специалист.

