Лукът и чесънът са основни продукти в повечето кухни, но много готвачи често забравят за праза. Той може да замести лука в много ястия и да придаде нов вкус на някои от любимите ви рецепти. Освен това, той предлага и безброй ползи за женския организъм.

Хранителни стойности

Празът е с ниско съдържание на калории, богат на фибри и не съдържа никакви мазнини. Една чаша съдържа приблизително:

Калории: 54

Протеин: 1 грам

Мазнини: 0 грама

Въглехидрати : 13 грама

Фибри: 2 грама

Захар: 4 грама

Ползи за здравето

Празът е богат на флавоноиди, особено един, наречен кемпферол. Флавоноидите са антиоксиданти и могат да имат противовъзпалителни, антидиабетни и противоракови свойства, както и други ползи за здравето.

Преди стотици години гърците и римляните са обичали праза, вярвайки, че е полезен за гласа.

Снимка: Thinkstock/ Guliver Photos

Други ползи за здравето от праза включват:

Подобрява вида на кожата

Антиоксидантите предпазват от оксидативен стрес (UV, замърсяване), което намалява появата на пигментации, фини линии и неравномерен тен. Също витамин С подпомага изравняване на тона.

Добро хидратиране и еластичност

Колагенът, чиято продукция се стимулира от витамин C и витамин А, подпомага обновяването на кожните клетки. Това помага на кожата да си върне еластичността и хидратацията за по-младежки вид, независимо от възрастта.

Намалява акнето

Сяросъдържащите съединения и антимикробните свойства на праза могат да помогнат при кожни проблеми, предизвикани от бактерии, точно като акнето.

По-здрави коса и нокти

Минералите като цинк и мед, плюс витамини от група B и витамин А подпомагат растежа на косата и поддържането на ноктите.

Детокс и здрав стомах

Здравата кожа често е отражение на добре работещ черен дроб и храносмилателна система. Фибрите и пребиотиците в праза подпомагат добрата чревна флора, което може да се отрази благоприятно върху кожата.

Контрол на теглото

Тъй като празът е нискокалорична храна, той може да бъде част от диета за контрол на теглото. Водата и фибрите в праза могат да ви дадат усещане за ситост, така че е по-малко вероятно да преядете. Той също така добавя много вкус към храните и прави консумацията на здравословни ястия приятна.

Снимка: Thinkstock/Guliver Photos

Идеи за приготвяне

Насладете се на праз, приготвен или суров. Ето няколко начина да го използвате:

Нарежете на тънки филийки и ги използвайте сурови в салати.

Добавете към смесени зеленчуци преди печене във фурната.

Направете картофеното пюре по-интересно, като добавите праз към варещите картофи, след което го намачкате заедно с картофите.

Опитайте вишисуаз, традиционна супа от картофи и праз, сервирана студена.

Използвайте праз за подправка на боб, супи и яхнии.

Комбинирайте праз с копър за уникална вкусова смес.

Сервирайте сотирания праз върху сьомга.

Рецепта за баница с лапад, праз и кромид лук - вижте в следващото видео.

