Лукът и чесънът са основни продукти в повечето кухни, но много готвачи често забравят за праза. Той може да замести лука в много ястия и да придаде нов вкус на някои от любимите ви рецепти. Освен това, той предлага и безброй ползи за женския организъм.
Хранителни стойности
Празът е с ниско съдържание на калории, богат на фибри и не съдържа никакви мазнини. Една чаша съдържа приблизително:
- Калории: 54
- Протеин: 1 грам
- Мазнини: 0 грама
- Въглехидрати : 13 грама
- Фибри: 2 грама
- Захар: 4 грама
Ползи за здравето
Празът е богат на флавоноиди, особено един, наречен кемпферол. Флавоноидите са антиоксиданти и могат да имат противовъзпалителни, антидиабетни и противоракови свойства, както и други ползи за здравето.
Преди стотици години гърците и римляните са обичали праза, вярвайки, че е полезен за гласа.
Други ползи за здравето от праза включват:
Подобрява вида на кожата
Антиоксидантите предпазват от оксидативен стрес (UV, замърсяване), което намалява появата на пигментации, фини линии и неравномерен тен. Също витамин С подпомага изравняване на тона.
Добро хидратиране и еластичност
Колагенът, чиято продукция се стимулира от витамин C и витамин А, подпомага обновяването на кожните клетки. Това помага на кожата да си върне еластичността и хидратацията за по-младежки вид, независимо от възрастта.
Намалява акнето
Сяросъдържащите съединения и антимикробните свойства на праза могат да помогнат при кожни проблеми, предизвикани от бактерии, точно като акнето.
По-здрави коса и нокти
Минералите като цинк и мед, плюс витамини от група B и витамин А подпомагат растежа на косата и поддържането на ноктите.
Детокс и здрав стомах
Здравата кожа често е отражение на добре работещ черен дроб и храносмилателна система. Фибрите и пребиотиците в праза подпомагат добрата чревна флора, което може да се отрази благоприятно върху кожата.
Контрол на теглото
Тъй като празът е нискокалорична храна, той може да бъде част от диета за контрол на теглото. Водата и фибрите в праза могат да ви дадат усещане за ситост, така че е по-малко вероятно да преядете. Той също така добавя много вкус към храните и прави консумацията на здравословни ястия приятна.
Идеи за приготвяне
Насладете се на праз, приготвен или суров. Ето няколко начина да го използвате:
- Нарежете на тънки филийки и ги използвайте сурови в салати.
- Добавете към смесени зеленчуци преди печене във фурната.
- Направете картофеното пюре по-интересно, като добавите праз към варещите картофи, след което го намачкате заедно с картофите.
- Опитайте вишисуаз, традиционна супа от картофи и праз, сервирана студена.
- Използвайте праз за подправка на боб, супи и яхнии.
- Комбинирайте праз с копър за уникална вкусова смес.
- Сервирайте сотирания праз върху сьомга.
Рецепта за баница с лапад, праз и кромид лук - вижте в следващото видео.
