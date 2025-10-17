Купичка топла супа през есента е като да те лъхне хладен бриз през лятото на морето – истинска терапия, която ще стопли не само стомаха, но и душата. Разбира се, че няма да ви караме да стоите няколко часа в кухнята – предложенията ни за есенни супи са бързи, лесни, с достъпни продукти и подходящи за приготвяне дори в делнични дни.

Пилешка супа с фиде и застройка

Продукти:

300-350 г пилешко месо от бут или филе, нарязано на дребни кубчета или накъсано

1 средно голям морков

1 глава лук

2 средно големи картофа

2 с. л. масло

2-3 с. л. олио

3 шепи фиде

пресен магданоз

целина (по желание, използва се парче с големина на кибритена кутия)

1 жълтък

2 с. л. кисело мляко

сол

черен пипер

мащерка

Снимка: iStock

Приготвяне: Запържете нарязания на ситно лук в предварително сгорещена мазнина (олио+масло). Добавете моркова, който предварително сте настъргали на дребно. След няколко минути добавете и нарязаните на ситно картофи, които също се запържват за минутка. Добавете литър и половина бульон – водата, в която сте варили пилешкото месо, както и целината, нарязана на дребни кубчета. Варете десетина минути и добавете пилешкото месо, а след малко и фидето. Овкусете със сол, черен пипер и суха мащерка. Варете, докато фидето в готово. В отделен съд разбийте жълтъка с киселото мляко и темперирайте застройката, като добавяте по малко от бульона на супата. Върнете обратно в тенджерата. Поръсете с нарязан на ситно магданоз.

Крем супа от картофи, моркови и карфиол

Продукти:

1 кг картофи

3-4 моркова

половин глава карфиол (не много голяма)

2 глави кромид лук

копър

сол

черен пипер

50-100 мл прясно мляко

50 г масло

Снимка: iStock

Приготвяне:

Обелете и нарежете картофите, морковите и лука на едри кубчета и ги сложете в тенджера да се варят. Добавете и карфиола – измит и нарязан на едро. Водата не трябва да е много – колкото да покрие зеленчуците. След като се сварят ги пасирайте, като добавите подправките, пресния копър, маслото и прясното мляко. Ако предпочитате сметана в крема супите, то заменете прясното мляко с нея. Сервирайте с крутони, струйка зехтин и щипка червен пипер.

Крем супа от тиква

Продукти:

500 г тиква

1 морков

1 картоф

1 глава лук

2 с.л. зехтин

сол

черен пипер

сметана или мляко

Снимка: iStock

Приготвяне: Задушете лука, моркова и картофа. Добавете тиквата и вода, варете до омекване. Пасирайте, овкусете със сол, пипер и малко сметана или мляко. Поднесете с орехи, тиквено семе и крутони.

Гъбена супа със сметана и мащерка

Продукти:

400 г гъби (печурки или кладница), нарязани на филийки

1 глава кромид лук

1 скилидка чесън

2 с. л. масло

1 с. л. брашно (по желание, за сгъстяване)

1 л зеленчуков бульон

80 мл течна сметана

суха мащерка

сол

пипер

Снимка: iStock

Приготвяне: Запържете лука и чесъна в олиото за няколко минути. Добавете гъбите и запържете за още 5-6 минути до леко златисти. Сложете брашното и разбъркайте за 30 секунди, след което налейте бульона. Варете 10-15 минути и добавете мащерката и сметаната. Овкусете със сол и пипер. Ако харесвате крем супите, може да пасирате и да поднесете с крутони.

Крем супа от печени чушки и домати с босилек

Продукти:

7-8 червени чушки

1 консерва домати на кубчета

кромид лук

1 скилидка чесън

2-3 с. л. зехтин

1-1,5 л зеленчуков бульон

щипка захар

босилек

Снимка: iStock

Приготвяне:

Задушете лука и чесъна за няколко минути, добавете доматите, захарта и билките. Нека покъкри така за 5 минути. Сложете печените, обелени и нарязани чушки и бульона, като оставите да се вари за 10 минути. Пасирайте до гладка консистенция и овкусете. Поднесете с натрошено сирене и струйка зехтин.

Ако се интересувате от рецепти и има човек, с когото споделяте тази обща страст, „Моята кухня е номер едно“ е точно за вас, bTV ви дава шанса да покажете вашия кулинарен талант пред цяла България и да превърнете своя дом в ресторант за една вечер, да подготвите и сервирате тристепенно меню както за журито, така и на останалите участници. Най-добрият отбор ще спечели голямата награда от 75 000 евро и титлата „Моята кухня е номер едно“. Запиши се за кастинг ТУК.“

Ако искате да си приготвите мусака, вижте във видеото как я прави Анна Сапунджиева - победителката от "Живот на кантар":

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK