Гласуването с изтекла лична карта е често срещан казус по време на избори. Може ли да се гласува с изтекла лична карта?

Краткият отговор е: Не можете да гласувате само с изтеклата лична карта, но законът предвижда механизъм, чрез който да упражните правото си на глас.

Според Изборния кодекс, ЦИК и МВР

Според чл. 263 от Изборния кодекс, за да бъдете допуснати до гласуване, трябва да представите валиден документ за самоличност. Ако срокът на годност на личната ви карта е изтекъл към деня на изборите, секционната избирателна комисия (СИК) няма право да ви допусне до урните само с този документ.

Как да гласувате, ако картата ви е изтекла?

В случай че личната ви карта е с изтекъл срок, повредена, изгубена или открадната, трябва да имате предвид следните стъпки:

Подаване на заявление за нова лична карта: Трябва да отидете в звено „Български документи за самоличност“ (БДС) към МВР и да подадете заявление за издаване на нов документ.

Издаване на удостоверение за гласуване: След като подадете заявлението, МВР ви издава специално Удостоверение за издаване на лични документи (по образец). Това удостоверение служи за легитимация пред СИК и е валидно само за изборния ден.

В секцията представяте едновременно изтеклата си лична карта (ако е налична) и оригиналното удостоверение от МВР. Членовете на комисията ще впишат данните от удостоверението в избирателния списък.

Обикновено в седмицата преди изборите и в самия изборен ден, звената на МВР (БДС) работят с удължено работно време, за да издават тези удостоверения. Как се случва това?

Преди изборния ден: Удостоверенията се издават във всяко РУ (Районно управление).

В изборния ден: Можете да получите документа директно, за да не губите правото си на вот.

Ако гласувате извън страната, в някои случаи се допуска идентификация и с паспорт, стига той да е валиден. Ако и паспортът, и личната карта са изтекли, отново се изисква удостоверение, издадено от съответното дипломатическо или консулско представителство.