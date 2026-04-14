В рамките на вота на 19 април българските граждани ще изберат 240 народни представители, които ще формират състава на бъдещото 52-о Народно събрание.

Кога и как се гласува?

Дата: 19 април 2026 г.

Начало: 7:00 часа

Край: 20:00 часа



Изключение се допуска само ако пред секциите има чакащи избиратели – в този случай гласуването може да продължи до 21:00 часа.

Какво ще стане, ако не гласувам?

Макар често да чуваме - „Нищо не зависи от мен“, математиката и законът в България казват друго. Ето какво се случва на практика, ако решиш да не отидете до урните.

Тежестта на твоя глас се преразпределя

Негласуването не е неутрално. Когато един човек не гласува, той на практика увеличаваш тежестта на гласовете на хората, които са отишли. Това помага най-вече на партиите с т.нар. „твърди ядра“ (хора, които гласуват винаги под строй). Колкото по-ниска е избирателната активност, толкова по-лесно тези партии влизат в парламента с малък брой реални гласове.

Субсидии

Избирателната активност определя общия брой гласове, на база на които се изчисляват държавните субсидии. Когато активността е ниска, парите от данъците пак отиват при партиите, но те се разпределят между тези, които са прескочили бариерата, без да отразяват мнението на „мълчаливото мнозинство“.

Легитимността на управлението

Ако само 20-30% от хората гласуват, избраното правителство има много ниска представителност. Това води до политическа нестабилност, протести и усещането, че „тези там не ме представляват“. Реално обаче те са там, защото другите 70% са им позволили с отсъствието си.

Има ли наказание за негласуване?

Според Изборния кодекс гласуването в България е задължително (чл. 3), но това е по-скоро „символично“ задължение.

Няма глоби: Преди години имаше идея за санкции, но те бяха отменени.

Заличаване от списъци: Преди съществуваше правило, че ако не гласуваш в два поредни избора от един и същи вид, те заличават от списъците, но Конституционният съд обяви това за противоконституционно. Към момента няма никакви лоши последствия.

Опцията "Не подкрепям никого"

Ако човек иска да покаже, че е активен гражданин, но не харесва нито един кандидат, тази опция може да е неговото „оръжие“.

Този глас се брои за избирателната активност (т.е. прави се влизането на партиите по-трудно, вдигайки общия брой гласове).

Но той не се разпределя като мандати – т.е. не помагаш на никоя партия да вземе място в парламента.

Ако не гласуваш, просто оставяш другите - съседите, организираните групи или твърдите фенове на някоя партия, да решат как ще изглежда твоят живот през следващите години.

"Избори за начинаещи" - поредица с основни понятия и обяснения за тези, които тази година ще гласуват за първи път.