В изборния ден всеки гражданин има право да упражни своя глас в точно определена избирателна секция. За да премине гласуването бързо и безпроблемно, е важно предварително да знаете къде трябва да гласувате.

Какво представлява избирателната секция?

Избирателната секция е мястото, където гражданите гласуват в деня на изборите. Тя обикновено се намира в училище, читалище или друга обществена сграда, определена от местната власт.

Проверка чрез Централна избирателна комисия

Най-сигурният начин да откриете своята секция е чрез официалния сайт на Централната избирателна комисия. Там можете да направите справка, като въведете своето ЕГН и постоянен адрес. Системата ще ви покаже точния адрес на секцията, в която трябва да гласувате.

Проверка чрез общината

Можете да получите информация и от вашата община. Местните администрации публикуват списъци на избирателните секции, както и адресите им преди изборите.

Снимка: БГНЕС

Проверка по постоянен адрес

По правило гласуването се извършва по постоянен адрес. Ако наскоро сте сменили адреса си, е важно да проверите дали промяната е отразена в избирателните списъци.

Възможност за гласуване на друго място

В определени случаи можете да гласувате извън постоянния си адрес – например чрез подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес или в чужбина. Това обаче трябва да се направи предварително в установените срокове.

Какво да носите в изборния ден

За да гласувате, е необходимо да носите валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт. Без него няма да бъдете допуснати до гласуване.

Защо е важно да проверите предварително?

Проверката на секцията предварително ще ви спести време и неудобства в изборния ден. Така ще избегнете объркване и ще упражните правото си на глас без излишно напрежение.