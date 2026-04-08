На 19 април 2026 г. в България ще се проведат предсрочни парламентарни избори, на които гражданите ще определят състава на новите 240 народни представители в 52-ото Народно събрание. Предизборната кампания вече е в ход, като започна на 20 март и ще продължи до 17 април – период, в който партии и кандидати се борят за доверието на над 6,6 милиона избиратели.

Но освен традиционния избор между партии и кандидати, в бюлетината има и една опция, която често предизвиква въпроси – „Не подкрепям никого“. Какво всъщност означава тя и защо все повече хора посягат към нея?

Какво означава „Не подкрепям никого“

Това е официална възможност за гласуване, при която избирателят участва в изборите, подава валиден глас, но не избира нито една партия или кандидат.

Валиден глас ли е това?

Да – гласът е напълно валиден. Той се отчита в общия брой гласували и влияе върху избирателната активност. Това е важно, защото активността често е индикатор за доверието в политическата система и легитимността на изборите.

Влияе ли това на резултатите?

Гласовете „Не подкрепям никого“:

не се разпределят към партии или кандидати

не носят мандати

но участват в изчисляването на общия брой действителни гласове

Това означава, че могат косвено да повлияят на крайния резултат, защото повишават „прага“ за влизане в парламента.

Защо все повече хора избират тази опция?

1. Липса на доверие

Много избиратели не припознават нито една партия като достатъчно убедителна.

2. Протестен вот

Това е форма на гражданска позиция – участие без подкрепа.

3. Желание да се гласува, но без компромис

Някои хора не искат да пропуснат изборите, но и не желаят да направят грешен или недообмислен избор само, за да отчетат гласа си. Това прави тази опция своеобразен „глас на недоволството“, но в рамките на демократичния процес.

Има ли реална тежест този избор?

Макар че не води директно до политическо представителство, този вот има значение, защото:

показва нагласите в обществото

изпраща сигнал към политиците

може да бъде индикатор за нужда от промяна

В контекста на чести избори и политическа нестабилност, каквато България преживява през последните години, подобни сигнали стават все по-важни. „Не подкрепям никого“ не е безсмислен избор, а напротив - това е начин да участваш, без да правиш компромис със собствените си убеждения. Тази опция дава глас именно на онези, които не се чувстват разбрани, но все пак искат да бъдат чути.