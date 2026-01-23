Писателят Калин Терзийски е починал на 55 години на 22 януари вечерта. Това съобщи неговият брат Светослав Терзийски във Фейсбук, където написа: "Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере".

Българският поет, писател и сценарист Калин Терзийски е носител на награда за литература на Европейския съюз (2011) с книгата "Има ли кой да ви обича". Писателят е номиниран четири пъти за наградата "Хеликон" за романите "Алкохол" (2010) и "Лудост" (2011), както и за сборниците си с разкази "Има ли кой да ви обича" (2009) и "Любовта на 35-годишната жена" (2010).

Калин Терзийски сподели пред Ladyzone.bg през 2020 г. за любимите книги, към които обича да се връща с удоволствие. Нека си ги припомним и прочетем отново в памет на големия съвременен български писател и поет!

Когато човек се затвори сам със себе си - има огромния шанс да опознае още малко от територията на това странно море, което е сам той. А за да опознаваш едно море - трябват ти всякакви навигационни уреди, астролабии и компаси; книгите вършат идеална работа точно по този начин. И - бъдете будни!

"Бродягите на Дхарма" от Джак Керуак

Това е една много освобождаваща книга, за хора, които не искат да спазват правилата на традиционния морал, защото изграждат свой – морал на свободата и състраданието. Това е книга, която ме насочи и към източната мъдрост.

"Съкращения" от Данийл Хармс

Може би това е книгата, която ми е повлияла най-много – за целия ми живот. Заедно с Библията. Да живее абсурдът! Весел и неудържим, разрушаващ всякакви ограничения! От нея аз цял живот черпя и смях и вдъхновение.

"Вечери в селцето край Диканка" от Николай Гогол

Това е блестяща, поетична, мистична и много стилна книга. От нея съм се учил на стил и на усет за колоритното. Остроумна и чудесна, същински читателски деликатес.

"Пътеводител на галактическия стопаджия" от Дъглас Адамс

А това е най-остроумната книга, за която се сещам.

"Стръкчета трева" от Уолт Уитман

"Стръкчета трева" е може би единствената стихосбирка, която наистина бих взел на пустинен остров, ако имам възможност да взема само една стихосбирка. Пък и ако трябва да избирам между нея и един сандък романи – бих предпочел нея. Истински извор на мъдрост е тя.

"Книга апокрифи" от Карел Чапек

Такава зряла, красива и честна философска проза – как да не я обичаш! Карел Чапек е един от последните велики мислители-хуманисти. И затова си заслужава да почетеш. А и защото пише ужасно забавно.

"Дзен или изкуството да се поддържа мотоциклет" от Робърт Пърсиг

Самата световна философия – през един критичен поглед, през погледа на човек, който мисли до полудяване! Умна книга, която разширява хоризонта ти на мислене изключително много.

"Приключенията на добрия войник Швейк" от Ярослав Хашек

Гигантски мислител, веселяк и пацифист е Ярослав Хашек, бих го сравнил може би само с Омир. И тази книга е силна колкото Илиадата. Но е около един милион пъти по-смешна!

