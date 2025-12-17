Дорис Беглер внася звученето на The xx на родната музикална сцена с проекта си Bare knees. Новият солов проект на мултидисциплинарната артистка излиза днес (17 декември) благодарение на Samodiva Society. Дебютният й сингъл „Six of Cups“ е в съавторство и продукция от бързо възходящия български авант-алт колектив Slicr, парчето отбелязва първото официално издание на Беглер и разширява творческата орбита, която се оформя около групата. Сингълът ще бъде представен на живо на 27 декември в София в Tell Me Bar като част от събитийната серия –DB на Samodiva Society.

Bare knees

Дорис Беглер е новооткрит музикант и визуален артист, която превежда интимните си усещания и идеи чрез своето творчество, преплетено от мечтателни вокали и китара, лични видеа, фотография и дизайнерски концепции - изграждайки визуалната идентичност на Bare knees. В момента базирана в Рим и завършваща бакалавърска степен в различни изкуства, тя носи глас, който резонира с множество култури и творчески среди, пронизан от особената мекота, която идва от непрекъснатото връщане към колективното минало.

Bare knees е проект, пропит от носталгия, който се осъществява с цялостна визия, обединяваща музика и визуално изкуство. Комплексната композиция потапя слушателя в идентичността на артиста и колективната памет. Естетиката оставя усещане, най разпознаваемо в някой дълбок спомен или сън.

Slicr

Slicr - Любослав Илиев, Мартин Мундров, Ян Стоянов, Кирил Славчев и Георги Линев - се превърнаха в една от най-внимателно следените сили, излизащи от българския ъндърграунд. Дебютният им сингъл Radio Valley премина през националната телевизия, попадна в над 300 международни плейлиста само чрез препоръки от уста на уста и започна да циркулира в клубове, Discord канали и младежки радио среди още преди да бъде пуснато каквато и да е промотиране. На SoAlive Music Conference дебютният им лайв сет привлече вниманието на представители на Pitchfork, TikTok, YouTube, Primavera Sound и Spotify. Германското списание Diffus ги постави във фокус, описвайки ги като „красиви, хаотични и водени от сила, която не може да бъде фалшифицирана… тази цялост е това, което дава на музиката им нейната цялост.“ С предстоящ ЕР, национално турне и запис в Лондон през 2025 г. с носителя на „Грами“ инженер Сесил „Адам“ Бартлет, Slicr бързо се позиционират като регионален експорт.

Сингълът

„Сингълът "Six of Cups" се роди след дълго горчиво-сладко лято на българското море. Създадохме го през последните седмици на август, все още със сол в косите, запазвайки суровостта на двойнствените чувства, които преживяхме през тези месеци. Песента представлява неусетното преминаване на времето и неизбежното настъпване на есента, от която винаги се опитвам да избягам. Името е препратка към картите Таро, които използвам често в ежедневието си. Самата карта „Six of Cups“ символизира носталгия, спомени от детството и повторно свързване към хората около нас - тема, която присъства силно в текста и видеото. Това е нещо дълбоко лично, което не вярвам, че трябва да бъде скрито, защото е вътре във всички нас, а е нещо, за което рядко говорим. Разчувства ме, когато я слушам, защото ми припомня за всичките ми преживявания това лято и ме кара да желая да остана в юли завинаги", споделя певицата.

Спектралните вокали на Беглер се носят над шугейз китарите и вибрафоновите линии на Slicr, създавайки усещане за динамика и движение напред-назад. Препратки към Cocteau Twins или Mazzy Star се появяват в нотки, но емоционалният облик принадлежи изцяло на Bare knees.

Името на артиста

„Името Bare knees ми дойде съвсем неочаквано. Един ден гледах коленете си и си мислех за всички моменти, когато играех в парка като дете и всеки път, когато падах, оставаше белег - оставяйки голите ми колене пълни с белези. То това е значението - свободата на младия човек да пада и да се изправя отново, да се чувства комфортно в уязвимостта. Дори когато си „гол“, то те насърчава да чувстваш дълбоко, без страх от това как може да изглежда резултатът", споделя Дорис.

Видеото

Режисирано и заснето от Беглер, видеото разширява дневниковите ѝ визуални практики. Тя разкрива история чрез нискобюджетната си ръчна камера и нефилтриран поглед, напомняйки ни, че всичко в живота ни отминава — дори най-ценните моменти. Монтирайки различни кадри от лятото си, тя колажира фрагменти от истински ситуации, които изглеждат преживени, и включва зрителя, карайки го да се чувства като участник в тези моменти. Допълнителните glitch елементи от визуалния артист на Slicr, Ян Стоянов, въвеждат дигитална крехкост, която отразява темата за преходността и подчертава сътрудничеството между музикантите.

Касетно издание

„Six of Cups“ ще се появи и в нов ремикс от Лаура Беглер — сестрата на Дорис и креативен директор на Samodiva Society. Ремиксът ще бъде част от Samodiva Tapes Vol. 1 — касетна компилация, излизаща на 27 декември и включваща всички издания на Samodiva до момента, заедно с нови и архивни ремикси.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK