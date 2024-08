С двудневен фестивал на 20-21 септември ще започне дейността си чисто нова независима музикална асоциация - Samodiva. Събитието ще представи рядка възможност за среща на групи от различни течения, както и на феновете им: двата дни на ще започват от 17 ч. за да може да се посети и от най-младите слушатели. Асоциацията е създадена от артисти в полза на артисти, с единствената цел да осигури по-лесно развитие на младите таланти на българската сцена. Мисията на Samodiva е да покаже различен пример и подход, който да сплотява и стимулира алтернативната музика в България.

Всички приходи ще бъдат вложени от асоциацията в групи и изпълнители, които са на ранен етап от креативния си път. Така екипът ще им помогне с трудни за тепърва пробиващите музиканти процеси като препродукция, постпродукция, звукозапис, визия, промоция.

Програмата на фестивала ще съчетае утвърдени групи като "Нова Генерация" и "Остава" (Свилен Ноев и Георги Георгиев с акустичен сет), които се съгласиха да свирят за каузата на асоциацията, групи, които наскоро намериха вярната си публика като Woomb, heptagram, Maze Hunters и КАКЕ?, както и имена, за които тепърва ще чувате все по-често и ще са първите, с които асоциацията ще работи: Opium, Parallel и Цвет. Една от амбициите на Samodiva е и да създаде мост между поколенията на българската сцена, често дистанцирани едно от друго: “Нова Генерация” ще закрият първата вечер, а Woomb втората.

В основата на идеята са музиканти, които сами по себе си представят това разнообразие между идеи и опит - обещаващият изпълнител Моно Николов и композиторът и продуцент Георги Линев, свързван с проекта Kan Wakan, дуото Woomb и фестивала Outlier.

Подаване на огъня

Samodiva има за цел да внесе чувство на обединение в иначе малкия балон на алтернативни, авангардни и DIY групи у нас.

“Поради осезаемата липса на повече държавна и частна инфраструктура, която да подкрепя музикалната общност, има много малко пътеки на развитие пред тези, които искат да създават музика отвъд периметъра на мейнстрийма. Нужно е повече, за да се разшири не само мрежата от професионалисти, но и възможностите пред младите музиканти да реализират проекти по международен стандарт, а добрите примери да се превърнат във вдъхновение и пример за следващите поколения”, казва съоснователят на организацията Георги Линев, роден в България, развил се като музикант в САЩ, работил с имена като Thundercat, Moses Sumney, Baby Keem. Още в началото на кариерата си, Линев е селектиран като един от единадесетте най-обещаващи артисти според Yahoo! Music, подписва с легендарния лейбъл Verve към Universal Music Group. В този ранен етап той попада и в класация на LA Weekly за десетте най-добри млади композитори, заедно с артисти като Frank Ocean. С Kan Wakan Линев има три международно успешни албума и предстоящи нови сингли, а с Woomb той подготвя и дебютно ЕР.

Линев може да се направи паралел между предизвикателствата пред младите автори и музиканти в условията на съвременния музикален пазар и още по-трудния процес на преход и културно наваксване, с което се нарамват групите по време посткомуническия период: “Какъв по-добър пример за това е приносът на групи като Нова генерация, които в ядрото си, в артистичното си ДНК, носят това послание на важността да покажеш алтернативна гледна точка във вододелен момент. Нашият проект е начин опитните на сцената да подадат огъня към младите, които сега трябва също сами да преодолеят предизвикателствата, част от тях напълно индивидуални и безпрецедентни като се има предвид днешната реалност. Може би те ще успеят: виждам ги като по-обединени и емпатични в сравнение с предшествениците.”

Като екип от хора с разнообразни таланти и способности, Samodiva ще отведе обещаващите в бранша към всяка стъпка между започването и завършването на един музикален продукт, например издаването на сингъл и достигането на по-широка аудитория.

“Идеята не е само да подкрепим тези млади музиканти и да превърнем тяхната креативна визия във факт, но след време, самите те да имат влияние върху артистичната сцена. Така ще се получи една здравословна екосистема и разцъфтяваща музикална общност – особено важно в страна, в която има малко интерес към това какво се случва отвъд мейнстрийма.”

Кои ще свирят на Samodiva?

“Нова Генерация” и “Остава” – групи, започнали пътя си съответно през 80-те и 90-те – не се нуждаят от представяне и са отдавна част от живота и израстването на няколко поколения музикални фенове. Песни като “Само двама” и “Ще дойдеш ли с мен?” безпроблемно преминават всички бариери във времето и са доказателство как музиката може едновременно да символизира оригиналния си период, но и да бъде толкова безвременна, че да достига и до нови слушатели.

Woomb

Дуото на изпълнителя и текстописец Христо Йорданов и композитора и продуцент Георги Линев (Kan Wakan), намери отзвук и публика още с дебюта си миналата година, когато те издадоха песните Pray for the Worst и Last Rays. Песните, които те записват между Лондон и София, вече си проправят път и стигнат до международния ефир, а мистичният клип към Last Rays попадна в селекцията на Berlin Music Video Awards. Скоро те ще направят и първите си концерти извън страната - в Белград, Любляна и Букурещ. Очаква се и следващият им сингъл - Shape Yourself Around Me, както и дебютното им ЕР To Never Fear the Sun.

Heptagram

Heptagram са създадени от мултиинструменталиста и композитор Даниел Иванов. Заедно с Борис Малеванов (барабани, също така част от Nocktern) и Радослав Паунов (бас), тримата представят на сцената микс от alternative, prog и psychedelic rock, а за впечатляващо кратко време те вече имат пет самостоятелно издадени албума, всеки от които има свой почерк. Последният албум на heptagram озаглавен 'Submerge' излезе през октомври миналата година.

КАКЕ?

Те се определят като “най-странната група на Балканите” и не лъжат. Мартиан Табаков, Мартин Пенев и Андрю Андерсън сформират КАКЕ? през 2019 г., а албумът ZLE! през 2022 г. документира хаотичната им енергия, която най-добре се усеща на живо. По-рано това лято излезе песента “Блок”, част от предстоящото им ЕР, както и късометражния филм “Уважаваш ли ме?”.

Opium

Opium започват като гимназиална група през 2021 г., а кавърите им бързо прерастват в авторски идеи, някъде между пост-пънка и алтернативния рок. Те са сред най-младите попълнения на Samodiva.

Parallel

В един момент споделената страст към музиката между приятели морфира в създаването на група. Parallel съществуват от една година, но вече достигат до правилната публика и са изцяло фокусирани върху създаването на авторска музика.

Maze Hunters

Година след дебютния им албум Faceless, това лято те издадоха песните No Tomorrow и Dust, които подсказват по-мрачен и многопластов завой в музиката им. Пътят им досега включва и излизане на една сцена с групи като Interpol, Algiers и Pink Turns Blue.

Цвет

Те съществуват от малко над година, а звукът им носи оттенъци от различни периоди на пост-пънка (и българския му прочит), най-вече в песни като “Те не знаят” и “Госпожица Ужас”.

yanichka Nushi

Фестивалът ще бъде шанс да чуете на живо все още неиздадените песни на Yanichka Nushi. Тя започва да се занимава с музика още от ранното си тийнейджърство. Описва писането на текстове като терапевтичен процес, в който се смесват “случки и феномени от чужди животи”, а това, което най-много цени в правенето на музика, е способността да се свързва с останалите чрез нея. “Да бъда разбрана и да карам и другите да се чувстват разбрани.”

Mono Nikolov

Съоснователят на Samodiva дебютира миналата година с Without Your Love, а съвсем скоро се очаква и втория му сингъл Skyway Bridge. Песните му показват известни влияния от 60-те и 70-те години, резултат от прочитането от стар брой на Rolling Stone, подарен от брат му. Композирането всъщност не е бил очевидният път на себеизразяване за Моно: той започва да развива интерес към свиренето на около 21-годишна възраст, а преди това се занимават интензивно и професионално с футбол. Живял е в САЩ, Италия и Испания, преди да се завърне в България и постепенно да се запознае с други съмишленици. По-късно тази година ще дебютира и още един проект с негово участие, Ouch Blanket.

