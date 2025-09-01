Септември е! което значи само едно – първият учебен ден наближава, а с него се носят и нови трепети не само за децата, но и за родителите. Малчуганите се вълнуват за новите приятелства и забавни моменти, а родителите заради задачите и отговорностите, които предстоят.

Често, сред най-големите тревоги на майките и татковците е дали детето им е достатъчно подготвено за новата учебна година. Или пък е забравило всичко наученото по време на лятната ваканция. Именно затова решихме в седмичната анкета на Ladyzone.bg да ви питаме:

Можехте ли да четете, когато започвахте първи клас?

Някои от родителите си спомнят, че са можели да четат и смятат още преди първи клас. Част от отговорите, които получихме са:

„Да, още преди първи клас можех да чета и да смятам.“

„Баба ми ме научи, която е учителка.“

„Не, по наше време нямаше такива предварителни подготовки.“

„Точно в първи клас се научих.“

„В образованието преди имаше по-добра дисциплина.“

Международно проучване за ранното четене

В изследване на Macquarie University, Австралия участват 86 000 деца и техните семейства в различни държави – Австралия, САЩ, Канада, Великобритания, Ирландия. Основните резултати показват:

Колкото по-рано започне четенето, толкова по-добри са езиковите умения – децата, на които се чете още от бебешка възраст, имат по-богат речник и по-сложни изречения до 3-годишна възраст.

По-добро разпознаване на букви – децата по-рано започват да разбират буквите и връзката им със звуците.

8 пъти по-голям интерес към книгите, ако четенето е поне 4 пъти седмично по 10–15 минути.

Семейното четене създава навик и по-силна връзка с близките.

Дългосрочни ползи – децата, на които се чете от ранно детство, тръгват в училище по-подготвени и с по-голяма увереност.

На 1 септември започва предаването „Ергенът: Любов в рая“ – кои ще бъдат участниците? Вижте вашите предположения в анкетата ни ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK