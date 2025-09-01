Септември е! което значи само едно – първият учебен ден наближава, а с него се носят и нови трепети не само за децата, но и за родителите. Малчуганите се вълнуват за новите приятелства и забавни моменти, а родителите заради задачите и отговорностите, които предстоят.
Често, сред най-големите тревоги на майките и татковците е дали детето им е достатъчно подготвено за новата учебна година. Или пък е забравило всичко наученото по време на лятната ваканция. Именно затова решихме в седмичната анкета на Ladyzone.bg да ви питаме:
Можехте ли да четете, когато започвахте първи клас?
Някои от родителите си спомнят, че са можели да четат и смятат още преди първи клас. Част от отговорите, които получихме са:
- „Да, още преди първи клас можех да чета и да смятам.“
- „Баба ми ме научи, която е учителка.“
- „Не, по наше време нямаше такива предварителни подготовки.“
- „Точно в първи клас се научих.“
- „В образованието преди имаше по-добра дисциплина.“
Международно проучване за ранното четене
В изследване на Macquarie University, Австралия участват 86 000 деца и техните семейства в различни държави – Австралия, САЩ, Канада, Великобритания, Ирландия. Основните резултати показват:
- Колкото по-рано започне четенето, толкова по-добри са езиковите умения – децата, на които се чете още от бебешка възраст, имат по-богат речник и по-сложни изречения до 3-годишна възраст.
- По-добро разпознаване на букви – децата по-рано започват да разбират буквите и връзката им със звуците.
- 8 пъти по-голям интерес към книгите, ако четенето е поне 4 пъти седмично по 10–15 минути.
- Семейното четене създава навик и по-силна връзка с близките.
- Дългосрочни ползи – децата, на които се чете от ранно детство, тръгват в училище по-подготвени и с по-голяма увереност.
