Още е лято, а горещините не са си тръгнали завинаги. Докато тайно в офиса мечтаем да сме с по-малко дрехи, а климатикът продължава да работи твърде слабо и въздухът е все така тежък, за някои хора отпуската тепърва предстои. Морето и плажовете също.

Затова и ви попитахме: На плажа: със или без бански? А част от отговорите, които получихме са:

„Зависи на какъв плаж си.“

„Да си без бански е нещо нормално за този век.“

„Без бански и без много хора.“

„Има хора за всичко.“

Какво казват специалистите?

Без бански – естествено и освободено

Според специалисти по натуризъм голотата на плажа може да има психо-емоционални ползи – приемане на тялото, хармония с природата и усещане за свобода. В много европейски страни съществуват официални натуристични плажове, където това е напълно нормално.

Но има правила – никакви снимки, никакво втренчване и задължително уважение към личното пространство на другите.

С бански – практично и удобно

Банските не са случайно измислени. Те предпазват кожата особено в комбинация със слънцезащита, осигуряват хигиена и са социално най-приемливият вариант. На много обществени плажове в Европа и по света голотата дори е забранена със закон и може да доведе до глоба, сочи ExplorerChick.

Законите на плажа

В градове като Барселона, Соренто и Ница е задължително да се покривате, когато си тръгвате от плажа – иначе глобите започват от 150 евро.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK