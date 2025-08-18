Още е лято, а горещините не са си тръгнали завинаги. Докато тайно в офиса мечтаем да сме с по-малко дрехи, а климатикът продължава да работи твърде слабо и въздухът е все така тежък, за някои хора отпуската тепърва предстои. Морето и плажовете също.
Затова и ви попитахме: На плажа: със или без бански? А част от отговорите, които получихме са:
- „Зависи на какъв плаж си.“
- „Да си без бански е нещо нормално за този век.“
- „Без бански и без много хора.“
- „Има хора за всичко.“
Какво казват специалистите?
- Без бански – естествено и освободено
Според специалисти по натуризъм голотата на плажа може да има психо-емоционални ползи – приемане на тялото, хармония с природата и усещане за свобода. В много европейски страни съществуват официални натуристични плажове, където това е напълно нормално.
Но има правила – никакви снимки, никакво втренчване и задължително уважение към личното пространство на другите.
- С бански – практично и удобно
Банските не са случайно измислени. Те предпазват кожата особено в комбинация със слънцезащита, осигуряват хигиена и са социално най-приемливият вариант. На много обществени плажове в Европа и по света голотата дори е забранена със закон и може да доведе до глоба, сочи ExplorerChick.
- Законите на плажа
В градове като Барселона, Соренто и Ница е задължително да се покривате, когато си тръгвате от плажа – иначе глобите започват от 150 евро.
