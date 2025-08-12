Всички знаем, че обувките са силен моден акцент, който е завършек на цялостната визия и играе важна роля тоалетът да бъде елегантен и впечатляващ. Красивите обувки придават категоричност и стил. А какво по-хубаво от леки, но шикозни сандали през лятото?

Дизайнерите все повече залагат на модели сандали, които съчетават удобство и стил - подходящи както за градските улици, така и за дълги дни на плажа. Те превръщат лятната обувка в мега хит за този сезон, а тази концепция се вписва идеално в бохо шик тенденцията за лятото.

Естествени материали и усещане за свобода

Много от новите модели са изработени от кожа или меки текстилни ленти, които позволяват на крака да „диша“. Естествени цветове като бежово, пясъчно и кремаво създават усещане за нежност и лекота. Лесно се комбинират с летни тоалети.

Асиметрия и геометрични фигури – разчупено и интересно

Сандалите с асиметрични ленти или геометрични токове са тотален хит в света на модата. Те създават една по-разчупена и артистична визия. Това е идеалният избор за дамите, които търсят нещо различно, но все пак елегантно.

Снимка: iStock

Високи платформи

Високите платформи се завръщат в нов, балансиран вид - с удобна извивка и стабилна подметка. Те удължават силуета, без да жертват комфорта и са отличен избор за градска среда или вечерно излизане.

Снимка: iStock

Ретрото отново е модерно!

Моделите, вдъхновени от 90-те, от тънките каишки до винтидж платформи, се появяват с модерна интерпретация и нови, по-леки материали. Това е идеален вариант за тези, които обичат модата с намигване към миналото.

Снимка: iStock

Метални акценти

Златото и среброто придават блясък дори на най-семплия дизайн. Металните детайли често се комбинират с минималистични елементи, за да се запази усещането за премерена елегантност.

Снимка: iStock

А кой цвят ще бъде тренд за тази есен - вижте тук:

Още модни тенденции - тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK