С времето старите телефони губят своята актуалност, но това не означава, че трябва да ги изхвърляме или пък да бързаме с продажбата преди да сме обмислили добре тази стъпка. Продаването на старо устройство може да бъде източник на допълнителен доход, ако се подходи разумно.

Ето 6 практични съвета за разумна продажба на стария телефон

Оценете състоянието на телефона

Преди да обявите устройството за продажба, направете обективна оценка на неговото състояние. Проверете дали има драскотини, пукнатини по екрана или други видими повреди. Уверете се, че всички функционалности работят – камера, бутони, зарядно устройство и софтуер. Колкото по-добре е поддържан телефонът, толкова по-висока цена можете да поискате.

Изчистете личните данни

Преди да предадете телефона на новия собственик, изтрийте всички лични данни. Влезте в настройките и направете пълно възстановяване на фабричните настройки. Не забравяйте да извадите SIM картата и всякакви външни карти памет. Това ще ви предпази от потенциални проблеми с личната информация.

Съберете необходимите аксесоари

Комплектът с оригинално зарядно, кутия и други аксесоари увеличава стойността на телефона. Ако сте запазили и документацията на устройството, това може да бъде допълнителен аргумент за купувача.

Изберете правилната платформа за продажба

Има няколко начина за продажба на стар телефон:

Онлайн платформи за обяви – специализирани сайтове за обяви и платформи за продажба улесняват процеса.

Определете реалистична цена спрямо състоянието на телефона

Направете проучване на пазара, за да разберете средната цена на същия модел в подобно състояние. Не задавайте прекалено висока цена, защото това може да забави продажбата. От друга страна, твърде ниската цена може да доведе до загуба на потенциален доход.

Бъдете внимателни при сделката - защитата е задължителна!

При среща с купувач се уверете, че сте на безопасно място и че плащането е извършено коректно. Ако използвате онлайн платформа, винаги използвайте защитени методи за плащане.

