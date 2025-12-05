Анна-Шермин Метушева, една от най-колоритните участнички в романтичното предаване "Ергенът: Любов в рая", сподели с феновете си един свой ден. В профилите в социалните мрежи на изкусителката направи впечатление видео, което показва нагледно луксозният и модерен начин на живот, който води инфлуенсърката след като напусна формата.

От известно време насам, Шермин споделя все по-често детайли от личния си живот, както и това, че има партньор с английско-шведски корени. За него още става ясно, че е на 34 години, както самата тя потвърди в един от коментарите под нейна публикация.

Към момента тя крие лицето и имената му, но изглежда особено щастлива в неговата компания. Тя го запозна и с българската култура, като му подари ракия преди време.

Шермин написа в своите Instagram Stories, че често получава въпроси за ежедневието си, пътуванията и тренировките, които прави. С цел да "вдъхнови" и да "помогне, по какъвто начин може", тя прави точно това - хвърля светлина върху своя интересен живот.

В първото видео от поредицата, която очакваме да започне да споделя повече, видяхме един обяд на двойката в ресторант, в който "ходят всички известни личности", защото "той знае, че тя е звезда". Двамата се насладиха на изисканата обстановка, докато похапват телешко карпачо и два вида паста с трюфел.

След това кадрите показват разходка до магазин на Chanel, защото както Анна казва: "Какво е ден в живота ми без шопинг?"

Разбира се, инфлуенсърката не си тръгна с празни ръце и сподели, че гаджето ѝ е купил бялата чанта, която ѝ е грабнала вниманието.

Пазаруването им продължи в бутик на Dior, където тя откри своите "перфектните ботуши", които отново са подарък от половинката ѝ. Тя отново припомни на зрителите си, че "ако поиска нещо, ще го получи".

Анна-Шермин след "Ергенът: Любов в рая" - вижте в следващото видео.

