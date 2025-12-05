Най-значимият момент на тазгодишния Саудитски филмов фестивал е неочакваният жест на Вин Дизел. Актьорът придружава легендарния Майкъл Кейн по червения килим.

Петото издание на Саудитския филмов фестивал в Червено море с бляскава гала вечер за премиерата на филма „Гигант“. Сред звездите на събитието са Дакота Джонсън, Ума Търман, Ана де Армас, Куин Латифа и Нина Добрева, но целият блясък остава на заден план пред емоционалната сцена между две големи холивудски звезди.

Братство на червения килим: Дизел и Кейн

Снимка: Getty Images

Актьорът Вин Дизел, който получи Специалната награда за признание на фестивала през 2024 г., прави изключителен жест към своя колега Сър Майкъл Кейн. Звездата от „Бързи и яростни“ лично придружава 92-годишния британски актьор по червения килим, където двамата заедно позират пред камерите на международните издания.

Дизел и Кейн имат обща история още от 2015 г., когато работят заедно по The Last Witch Hunter. Тази година обаче Дизел излиза на сцената, за да връчи почетната награда на Кейн и не пропуска да го похвали.

„Той е човек, който... през цялото време има повече харизма в пръста си от повечето хора в Холивуд“, казва той.

Майкъл Кейн, придружен от трима от своите внуци, приема наградата с не малка доза от чувството си за хумор. Въпреки че вече е приключил с актьорската си кариера той споделя, че „едно от най-щастливите неща е тази вечер“.

Снимка: Getty Images

„Тук съм, за да получа награда, все пак вече имам два Оскара“, шегува се той на сцената при връчването на наградата.

Сред значимите гости са председателят на журито Шон Бейкър, който сравнява Саудитска Арабия с „ранните дни на Холивуд“ заради „безкрайните възможности“ и най-бързо растящия боксофис в света.

Фестивалът продължава през седмицата с очаквани гости като Джесика Алба, Адриен Броуди, Дарън Аронофски, като Майкъл Кейн се присъединява към Сигурни Уивър и Жулиет Бинош като отличени тази година.

Сър Майкъл Кейн на 92

Почетната награда, връчена на Майкъл Кейн, идва, след като великият актьор официално обяви оттеглянето си от актьорската кариера на 90-годишна възраст. На 92 години, Сър Майкъл Кейн е една от най-големите живи легенди на киното, носител на два Оскара и носител на рицарско звание. Самият той заявява, излизайки на сцената.

„Продължих до 90-годишна възраст, което беше преди две години. Няма да правя нищо друго, имах целия късмет, който мога", признава той.

