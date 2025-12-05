Преди сериозната подготовка на готвенето за Никулден, ето една рецепта за бърза вечеря. Вероятно за това ястие разполагате с нужните продукти в килера и хладилника.
Рецепти за 2 порциии
Необходими продукти
- 400 г сладка царевица от консерва
- 1 морков
- 3-4 гъби печурки
- 1-2 скилидки чесън
- 2 с.л. зехтин
- 1 люта червена чушка
- 1 скилидка чесън
- ½ ч.л. настърган пресен джинджифил
- 2 с. л. соев сос
- 2 с. л. зехтин
- 1-2 стръка магданоз
Начин на приготвяне
Царевицата от консерва се отцежда. Слага се в тиган със загрят зехтин и се запържва за 2-3 минути. Нарязва се морковът на четвъртинки, суровите печурки на дребно, лютата чушка на дребно без семките и се прибавят към царевицата.
Добавя се настърган джинджифил, парченца люта чушка без семките и пресован чесън. Сместа в тигана се разбърква и се долива соев сос. Ястието се запържва около 2 минути.
Сервира се в купички. Всяка порция се украсява със свеж магданоз.
