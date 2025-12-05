Преди сериозната подготовка на готвенето за Никулден, ето една рецепта за бърза вечеря. Вероятно за това ястие разполагате с нужните продукти в килера и хладилника.

Рецепти за 2 порциии

Необходими продукти

400 г сладка царевица от консерва

1 морков

3-4 гъби печурки

1-2 скилидки чесън

2 с.л. зехтин

1 люта червена чушка

1 скилидка чесън

½ ч.л. настърган пресен джинджифил

2 с. л. соев сос

2 с. л. зехтин

1-2 стръка магданоз

Снимка: iStock

Начин на приготвяне

Царевицата от консерва се отцежда. Слага се в тиган със загрят зехтин и се запържва за 2-3 минути. Нарязва се морковът на четвъртинки, суровите печурки на дребно, лютата чушка на дребно без семките и се прибавят към царевицата.

Добавя се настърган джинджифил, парченца люта чушка без семките и пресован чесън. Сместа в тигана се разбърква и се долива соев сос. Ястието се запържва около 2 минути.

Сервира се в купички. Всяка порция се украсява със свеж магданоз.

