Съчетаването на вино с риба привидно не е никак не трудна задача, дори напротив – може да се определи като „класика“. Но ако вземем предвид факта, че съществува голямо разнообразие от риби, сложността на едно добро комбиниране на този вид храна с вино, често е подценявана.

Може би най-лесното правило, което може да приложим при избора на правилната бутилка за ястието е – по-леките риби изискват консумиране на по-леки вина, и обратното. Така ще може да се ориентираме най-лесно и да направим най-добрия избор за предстоящия празник Никулден.

Най-подходящо вино

Оказва, че универсален вид няма. Според сомелиерите, основният фактор е видът риба, пише специализираното издание The World of Fine Wine. След това от значение е начинът, по който тя е приготвена – дали е грилована, задушена, поширана в масло или запечатана на тиган. Важни са и останалите вкусови елементи – сос, бульон, киселинност, както и гарнитурата, с която ще я съчетаем.

Специалистите все пак съветват да се избягват две групи вина - отлежали в дъбови бъчви и с високо съдържание на танин (като каберне совиньон, сира, рубин), защото засилват „рибния“ вкус.

Снимка: iStock

Няколко добри примера

Шаран

Съчетава се най-добре с леки бели вина с добра киселинност – като совиньон блан, шардоне, пино гриджо или розе, за да балансират мазнината на рибата.

Морски треска или хек

Двата вида попадат в категорията „бели риби“. Характеризират се с лека консистенция – ронлива и с лек вкус. Съчетава се добре с плодово розе – особено ако рибата е задушена в зехтин.

Лаврак

Лавракът е нежен и деликатен, затова върви добре с ароматно италианско бяло вино тип верментино. Самата риба перфектно се съчетава с пюре от нахут и сос с магданоз.

Сьомга

Маслената, тежка сьомга заслужава също толкова маслено, пълноценно шардоне. За още по-силен вкусн, може да поднесем рибата с глазура от горчица и чесън.

Пъстърва

Често приготвяна с цитрусов лимонен сос, пъстървата е вкусна съответно с вино, с цитрусов привкус. Идеален за целта е совиньон блан. Същото важи и за сьомговата пъстърва.

Снимка: iStock

Има ли място за червено вино?

Да - но внимателно подбрано. Ако косумираме шаран, изборът трябва да е насочен към вина, с ниски танини като пино ноар – особено ако рибата е приготвена пържена в тиган.

Останалите видове риба, които се съчетават добре с червено вино са: сьомга, риба меч, риба тон, както и риби, приготвени с по-тежки гарнитури, например пюре от кореноплодни зеленчуци или гъби.

Освен пино ноар, може да заложим и на мерло (особено за риба тон), божоле, гренаш.

Във видеото вижте с каква напитка ще посрещнат българите един от най-обичани български празници Никулден:

