Николина Чакърдъкова, една от най-обичаните народни певици, носителка на традициите от Македонската фолклорна област, посреща имения си ден на Никулден с благодарност, обич, много телефонни обаждания и работни ангажименти. В този ден тя усеща как минало и настояще се преплитат — от баба Николина, на която е кръстена, до малката ѝ внучка, която днес носи нейното име.

В навечерието на празника изпълнителката споделя специално за Ladyzone.bg как го отбелязва, какви ритуали пази и как се е превърнал в семейна традиция, която се предава от поколение на поколение.

Никулден в семейството на Николина Чакърдъкова

Макар животът на Николина Чакърдъкова да е разделен между сцената, семейството и публиката, Никулден остава специален празник. Споделя ни, че телефонът й прегрява и дори се случва да не успее да отговори на всеки.

„По празниците телефонът ми не спира да звъни!“

Никулден за нея е ден, изпълнен с любов и внимание:

„Празниците са хубаво нещо, не бих могла да ги степенувам по важност, но това е денят, в който телефонът ми не спира да звъни. Чувам се с приятели и почитатели през целия ден. Понякога не мога да отговоря на всички съобщения, но е приятно — зареждам се само с положителна енергия.“

Празникът е още по-голям и специален, защото в семейството й празнуват две Николини - тя и внучката, която носи нейното име.

„Синът ми живее в София, аз — в Гоце Делчев, и празнуваме от разстояние.“

Работа, сцена и скромно празнуване

Певицата признава, че рядко успява да посвети деня на тържество — все по-често е ангажирана с подготвителна работа около големия си спектакъл през февруари.

„Почти всяка година работя на този ден — и тази също. В трепетна подготовка сме за големия ми спектакъл на 07.02 в зала "Арена София", цял ден съм на репетиции. Излизам с приятели в най-тесен кръг на следващия ден. Не съм по шумните и големи празници. Имам много приятели, но празнувам спокойно и уединено“, споделя ни още обичаната народна певица.

Какво присъства на празничната ѝ трапеза

Макар да е известна като чудесен кулинар, Николина признава с усмивка:

„Обичам много да готвя, импровизирам в кухнята, но рибата не е по моята специалност.“

Затова на Никулден се доверява на приятели, които имат рибарник и ѝ приготвят винаги прясна и вкусна риба.

Домашни посрещания прави все по-рядко — натовареният ѝ график не позволява дълги приготовления.

„С този интензитет на работа е трудно да отделиш време за гости. Единствено по Коледа гледам всичко сама да подготвя за семейството.“

И все пак на трапезата ѝ има задължителни елементи:

„Салата — без нея не мога. Спазвам режими и често салатата ми е основно ястие. И, разбира се — риба и хубаво вино.“

Традицията на името

Певицата е наследила името от своята баба и с гордост предава традицията на следващите поколения.

„Кръстена съм на баба Николина — майката на моята майка. А сега и моята внучка е кръстена на мен. Продължаваме традицията.“

Пожеланието ѝ към всички именици

Николина изпраща топли думи към всички, които празнуват Никулден:

„Пожелавам на всички да бъдат живи и здрави. С годините разбираме, че това е най-важното — ние и нашите близки да сме здрави. Домовете ви да бъдат изпълнени с мир и любов. От сърце желая светли и хубави празници на всички.“

Николина Чакърдъкова - звезда на сцената, майка и баба вкъщи - вижте във видеото.

